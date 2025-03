Fed inicia reunião sobre taxas em meio à turbulência

As autoridades do Federal Reserve iniciaram sua segunda reunião de política monetária sob o comando do presidente Donald Trump nesta terça-feira (18), ao final da qual espera-se que mantenham as taxas de juros inalteradas.

A reunião do Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC) "começou às 9h00 (10h00 no horário de Brasília), conforme programado", disse um porta-voz à imprensa.

Os observadores preveem quase unanimemente que as discussões, que continuarão até quarta-feira, resultarão na manutenção das taxas de juros no nível atual, entre 4,25% e 4,50%.

O presidente do Fed, Jerome Powell, disse que prefere o status quo até ter uma compreensão mais clara das consequências das decisões de Trump desde que retornou à Casa Branca, em janeiro.

"Não há necessidade de se precipitar, estamos bem posicionados para esperar por mais clareza", disse ele em um discurso em 7 de março.

O Fed enfrenta uma situação que pode envolver alterações nas taxas de juros em direções opostas.

De um lado, as novas tarifas sobre as importações provavelmente desencadearão uma intensificação da inflação, seu pior pesadelo.

Do outro, analistas preveem uma desaceleração na economia americana e começam inclusive a considerar a possibilidade de uma recessão, situação que o Fed também deve evitar, já que o pleno emprego faz parte de seu mandato.

O Fed divulgará sua decisão na quarta-feira (19) às 14h, horário local (15h em Brasília), e Powell realizará uma entrevista coletiva 30 minutos depois.

