Ações do grupo chinês BYD disparam após anúncio de sistema de recarga ultrarrápida

As ações do grupo chinês de carros elétricos BYD dispararam nesta terça-feira (18) e atingiram um nível recorde, depois que a empresa anunciou uma nova tecnologia de baterias que permite a recarga em um tempo similar ao necessário para encher um tanque de combustível.

A empresa afirmou que a bateria e o sistema de recarga denominado "Super e-Plataforma" alcançam velocidades de recarga de 1.000 quilowatts, permitindo que os veículos percorram até 470 quilômetros após apenas cinco minutos de conexão.

A nova tecnologia pretende "resolver fundamentalmente a ansiedade dos usuários com a recarga", disse o fundador da BYD, Wang Chuanfu.

"Tentamos fazer com que o tempo de recarga dos veículos elétricos seja tão curto quanto o tempo de abastecimento de combustível", declarou durante uma apresentação na segunda-feira.

As ações da BYD em Hong Kong subiram mais de 6% nesta terça-feira e, em um determinado momento, alcançaram o maior valor de sua história.

O anúncio coloca a BYD à frente de sua principal rival Tesla, cujos supercarregadores oferecem atualmente velocidades de 500 quilowatts.

A BYD apresentou a "Super e-Plataforma" ao lado de outros dois novos modelos que incluem o sistema de recarga ultrarrápido: o Han-L e o Tang L.

A empresa também anunciou planos para construir mais de 4.000 estações de recarga ultrarrápida na China para apoiar o novo sistema.

A BYD registrou um forte crescimento nos últimos meses, com um aumento de vendas de 161% em fevereiro na China.

A Tesla, que enfrenta dificuldades no mercado dos Estados Unidos, sofreu no mesmo período uma queda de 49% no mercado chinês.

