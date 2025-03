Favoritos têm grupos acessíveis na Libertadores; Inter e Bahia se enfrentam

Com chaves favoráveis para os clubes favoritos, como o atual campeão Botafogo, River Plate, Flamengo e Palmeiras, a Copa Libertadores-2025 promete uma fase de grupos repleta de jogos atrativos, após o sorteio realizado nesta segunda-feira (17) pela Conmebol em sua sede, em Luque, no Paraguai.

O Botafogo, que se sagrou campeão ao vencer o Atlético Mineiro por 3 a 1 na final brasileira da última edição realizada em Buenos Aires, iniciará a defesa do título no Grupo A, onde enfrentará o Estudiantes de La Plata, um gigante da região com quatro títulos da Libertadores no currículo.

Nesse grupo também estão a Universidad do Chile e o Carabobo da Venezuela.

O River Plate, que também tem quatro títulos e já foi finalista três vezes, sendo a mais recente em 2019, teve sorte no sorteio e dividirá o Grupo B com os equatorianos Independiente del Valle e Barcelona, além do Universitario peruano.

- Flamengo tranquilo, Palmeiras vai a La Paz -

O Flamengo, três vezes campeão do torneio e vice em 2021, lidera o Grupo C, onde enfrentará a LDU do Equador, campeã em 2008, além do venezuelano Deportivo Táchira e do argentino Central Córdoba.

O Palmeiras, também tricampeão, encabeça a chave G e terá que subir os 3.630 metros de altitude de La Paz para enfrentar o Bolívar. Sporting Cristal e Cerro Porteño, outros dois clubes com participações constantes no torneio, completam o grupo.

- Dois grupos cheios de campeões -

Outros duelos atrativos acontecerão nos muito equilibrados grupos F e H.

O F é o único com dois brasileiros: Inter de Porto Alegre e Bahia têm a companhia do Nacional do Uruguai, tricampeão, e do Atlético Nacional da Colômbia, com dois títulos e um vice.

O Grupo H, comandado pelo Peñarol do Uruguai e seus históricos cinco títulos, promete grandes emoções, com o Olimpia do Paraguai, tricampeão da América, e o Vélez Sarsfield, atual campeão argentino num momento difícil, mas com um título continental.

O São Paulo, tricampeão da Libertadores (1992, 1993 e 2005), está no Grupo D com Libertad do Paraguai, o Talleres da Argentina e o peruano Alianza Lima.

E o sorteio colocou o Fortaleza no Grupo E, ao lado do cabeça de chave Racing (Argentina), Colo Colo (Chile) e Atlético Bucaramanga (Colômbia).

- Formato -

A fase de grupos é composta por oito chaves com quatro equipes cada, onde os dois primeiros colocados avançam para as rodadas de mata-mata.

As equipes que terminarem em terceiro lugar em cada grupo receberão como prêmio de consolação a oportunidade de disputar uma rodada de playoffs (ida e volta) contra os segundos colocados de cada chave da fase de grupos da Copa Sul-Americana-2025, com o objetivo de chegar às oitavas de final da 'Sula'.

A final da Copa Libertadores acontecerá no dia 29 de novembro, em local ainda a ser definido pela Conmebol.

O campeão da sexagésima sexta edição do torneio de clubes mais importante da Conmebol disputará a Copa Intercontinental da Fifa de 2025, a Recopa Sul-Americana de 2026, a Copa Libertadores de 2026 e o Mundial de Clubes da Fifa de 2029.

-- Grupos da Copa Libertadores-2025

Grupo A

Botafogo (BRA)

Estudiantes de La Plata (ARG)

Universidad de Chile (CHI)

Carabobo (VEN)

Grupo B

River Plate (ARG)

Independiente del Valle (EQU)

Universitario (PER)

Barcelona (EQU)

Grupo C

Flamengo (BRA)

LDU (EQU)

Deportivo Táchira (VEN)

Central Córdoba (ARG)

Grupo D

São Paulo (BRA)

Libertad (PAR)

Talleres (ARG)

Alianza Lima (PER)

Grupo E

Racing Club (ARG)

Colo Colo (CHI)

Fortaleza (BRA)

Atlético Bucaramanga (COL)

Grupo F

Nacional (URU)

Internacional (BRA)

Atlético Nacional (COL)

Bahia (BRA)

Grupo G

Palmeiras (BRA)

Bolívar (BOL)

Sporting Cristal (PER)

Cerro Porteño (PAR)

Grupo H

Peñarol (URU)

Olimpia (PAR)

Vélez Sarsfield (ARG)

San Antonio (BOL)

