Duelo Corinthians-América de Cali é destaque na fase de grupos da Copa Sul-Americana

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) sorteou nesta segunda-feira (17) em Luque – cidade vizinha a Assunção – a tabela da fase de grupos da Copa Sul-Americana-2025, definindo as oito chaves do torneio com partidas atraentes entre clubes com grande história na região.

O Corinthians, um dos gigantes eliminados nas fases preliminares da Libertadores-2025, vai enfrentar o colombiano América de Cali, quatro vezes finalista da Copa Libertadores e cabeça de chave do Grupo C. O argentino Huracán, finalista da Sul-Americana de 2015, e o Racing do Uruguai também competirão nesse grupo.

O Vitória, que estava no pote 4 no sorteio, caiu no Grupo B do argentino Defensa y Justicia (campeão do torneio em 2020), da equatoriana Universidad Católica e do uruguaio Cerro Largo.

Já o Grêmio é o cabeça de chave do grupo D, com o Godoy Cruz da Argentina, o Sportivo Luqueño do Paraguai e o Atlético Grau do Peru.

O Cruzeiro também encabeça uma chave, a E, e vai enfrentar Palestino (Chile), Unión de Santa Fe (Argentina) e Mushuc Runa (Equador).

O Fluminense, campeão da Libertadores de 2023 e finalista da Sul-Americana de 2009, é cabeça de chave do Grupo F, onde enfrentará o colombiano Once Caldas, outro que já foi campeão da Libertadores (2004), a chilena Unión Española e o boliviano San José na altitude de 3.730 metros da cidade de Oruro.

O outro carioca, o Vasco, terá pela frente no Grupo G o cabeça de chave argentino Lanús (campeão do torneio em 2013), a Academia Puerto Cabello (da Venezuela) e o peruano Melgar.

E o Atlético-MG, vice-campeão da Libertadores em 2024, está no Grupo H da Sul-Americana com o venezuelano Caracas, o peruano Cienciano e o chileno Deportes Iquique.

A fase de grupos é composta por oito zonas de quatro equipes cada, onde apenas os primeiros de cada grupo avançam diretamente para as oitavas de final.

Os segundos de cada grupo jogarão uma rodada de playoffs (ida e volta) contra os terceiros colocados de cada chave eliminados na fase de grupos da Copa Libertadores-2025, para completar os classificados às oitavas de final, cujos confrontos serão definidos por sorteio.

A final da vigésima quarta edição da Copa Sul-Americana será disputada no dia 22 de outubro, em partida única, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

O campeão garantirá uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores-2026 e enfrentará o vencedor da Libertadores-2025 em fevereiro pelo título da Recopa Sul-Americana.

-- Grupos da Copa Sul-Americana-2025

Grupo A

Independiente (ARG)

Guaraní (PAR)

Nacional Potosí (BOL)

Boston River (URU)

Grupo B

Defensa y Justicia (ARG)

Universidad Católica (EQU)

Cerro Largo (URU)

Vitória (BRA)

Grupo C

América de Cali (COL)

Huracán (ARG)

Racing (URU)

Corinthians (BRA)

Grupo D

Grêmio (BRA)

Godoy Cruz (ARG)

Sportivo Luqueño (PAR)

Atlético Grau (PER)

Grupo E

Cruzeiro (BRA)

Palestino (CHI)

Unión de Santa Fe (ARG)

Mushuc Runa (EQU)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Unión Española (CHI)

Once Caldas (COL)

San José (BOL)

Grupo G

Lanús (ARG)

Vasco da Gama (BRA)

Academia Puerto Cabello (VEN)

Melgar (PER)

Grupo H

Atlético-MG (BRA)

Caracas FC (VEN)

Cienciano (PER)

Deportes Iquique (CHI)

