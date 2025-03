Wall Street fecha em alta à espera de reunião do Fed

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (17), pelo segundo pregão consecutivo, após a divulgação de um aumento das vendas no varejo nos Estados Unidos e com a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central), que começa nesta terça, no radar.

As vendas no comércio varejista nos Estados Unidos subiram 0,2% em comparação com o mês anterior. Embora o aumento não tenha alcançado o 0,7% previsto pelos analistas, melhorou em comparação com a queda de 1,2% registrada em janeiro.

Este aumento ajudou a manter o impulso da sexta-feira passada na praça nova-iorquina.

"Incorporamos nos preços muitas das preocupações sobre a guerra comercial", declarou Art Hogan, da B. Riley Wealth Management.

O índice Dow Jones Industrial fechou em alta de 0,9 %, aos 41.841,63 pontos, enquanto o ampliado S&P 500 avançou 0,6% (5.675,12) e tecnológico Nasdaq, 0,3 %, para 17.808,66 pontos.

Wall Street sofreu forte queda nas últimas semanas devido ao temor que provoca a guerra comercial empreendida por Donald Trump.

O presidente republicano anunciou várias medidas comerciais, como a imposição de tarifas às importações, o que fez disparar o medo de que a economia americana entre em recessão.

Os mercados estão à espera da decisão do Fed sobre as taxas de juros que será anunciada na quarta-feira.

