Primeiro-ministro Carney convida Zelensky para cúpula do G7 no Canadá em junho

O novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, convidou o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para a cúpula do G7 em junho na província canadense de Alberta, disse uma autoridade do governo à AFP nesta segunda-feira (17).

Carney, que assumiu o cargo na sexta-feira, teve uma conversa com Zelensky no fim de semana. O Canadá sediará a próxima cúpula do G7, que também inclui Reino Unido, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos.

O convite ocorre em meio a uma abordagem incerta das poderosas nações do G7 em relação à guerra entre Rússia e Ucrânia desde que o presidente americano, Donald Trump, retornou ao cargo.

Antes de uma reunião de ministros das Relações Exteriores do G7 na cidade de Quebec, na semana passada, o governo Trump evitava usar uma linguagem de apoio à luta da Ucrânia por sua "integridade territorial" e as referências à "agressão" russa.

Carney, que visita Paris e Londres esta semana, publicou nas redes sociais no domingo que, durante sua ligação, Zelensky deu uma atualização "sobre a defesa da Ucrânia e os esforços globais para promover a paz".

"O Canadá apoia fortemente a luta da Ucrânia pela liberdade contra a agressão russa", disse ele.

Em uma publicação nas redes sociais, Zelensky chamou a conversa com Carney de "boa e substancial".

A cúpula dos líderes do G7 será realizada de 15 a 17 de junho em Kananaskis, nas Montanhas Rochosas.

