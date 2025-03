Estilista Jonathan Anderson deixa marca espanhola de luxo Loewe

O estilista norte-irlandês Jonathan Anderson está deixando a Loewe, onde foi diretor artístico desde 2013, anunciou nesta segunda-feira(17) a marca espanhola de moda, propriedade do grupo LVMH.

"Sob sua direção, a Loewe experimentou um crescimento excepcional", declarou o grupo, destacando entre suas criações emblemáticas a bolsa Puzzle, lançada para comemorar seus dez anos na empresa.

"O trabalho que Jonathan Anderson realizou para a Loewe ao longo dos anos é simplesmente incrível. Ele revolucionou uma marca com séculos de história para aproximá-la de um consumidor novo e mais jovem com diferentes preocupações sobre moda e luxo", disse a blogueira espanhola Mayte de la Iglesia.

"Tive o privilégio de trabalhar com alguns dos maiores diretores artísticos do nosso tempo e considero Jonathan Anderson um dos melhores", disse Sidney Toledano, diretor do Instituto Francês de Moda (IFM).

"Sua contribuição à Loewe vai muito além da criatividade. Ele construiu um mundo rico e eclético, profundamente enraizado no artesanato, que permitirá que a marca continue prosperando muito tempo depois de sua partida", acrescentou.

A Loewe foi fundada por um alemão em Madri em 1846 e é referência espanhola em peles de luxo.

- Rumores em torno da Dior -

O nome do norte-irlandês tem sido frequentemente mencionado como possível diretor da Dior, um boato que só aumentou após a recente saída de Kim Jones da Dior Homme.

"Olhando para esses últimos onze anos, percebo que tive a sorte de estar cercado por pessoas dotadas de imaginação, talento, tenacidade e engenhosidade, que sempre encontraram meios de dizer 'sim' às minhas ideias, mesmo as mais ambiciosas", disse Jonathan Anderson, citado no comunicado da Loewe.

Nascido na Irlanda do Norte em 1984, Jonathan Anderson sonhava em ser ator e viajou para os Estados Unidos aos 18 anos para estudar teatro.

Essa paixão o deixou intimamente ligado ao mundo do cinema, em especial ao diretor Luca Guadagnino, para quem desenhou os figurinos do filme "Queer", estrelado por Daniel Craig.

Anderson estudou na London School of Fashion, começou sua carreira no departamento de marketing da Prada e, em 2008, criou sua própria marca, a JW Anderson.

Na Loewe, construiu uma reputação de estilista impecável, com uso generoso de materiais nobres, como couro e metal.

Seu último ato na Loewe foi uma apresentação dupla, de moda feminina e masculina, em uma mansão parisiense durante a Semana de Moda Prêt-à-Porter na semana passada.

Anderson não apresentou nenhum desfile durante a Semana de Moda Masculina em janeiro, nem sua marca, JW Anderson, em Londres, um dos eventos mais importantes do ultracompetitivo mercado do luxo nos últimos anos.

A Loewe registrou um crescimento considerável sob a liderança de Anderson: fechou 2023 com um lucro de 207 milhões de euros (1,29 bilhão de reais), 62,5% a mais que no ano anterior, segundo dados do Registro Mercantil de Madri.

