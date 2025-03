Os nove presidentes do COI desde sua fundação em 1894

Apenas ocidentais, nenhuma mulher e três atletas olímpicos: os nove presidentes do Comitê Olímpico Internacional (COI) desde a sua fundação em 1894.

- Vikelas, a garantia grega (1894-1896)

No Congresso de Paris de 1894, Pierre de Coubertin apresentou, sob aplausos, o seu projeto para o renascimento dos Jogos Olímpicos.

Mas a decisão tomada é de o presidente do incipiente movimento será cidadão do primeiro país anfitrião, berço do olimpismo, a Grécia.

Assim como o francês, Demetrius Vikelas é um educador convencido dos benefícios do esporte para os jovens.

Querendo que os Jogos Olímpicos permaneçam em Atenas, ele entra em conflito com Coubertin, seu sucessor, que insiste que sejam organizados em cidades diferentes a cada quatro anos.

- Coubertin, o pai fundador (1896-1925)

Aristocrata parisiense marcado pela Guerra Franco-Prussiana de 1870, Pierre de Coubertin sonha com uma "festa quadrienal da juventude universal".

Com objetivos como a paz e a educação da juventude... desde que fosse do sexo masculino. Ele se opõe decididamente ao esporte feminino, rejeitando a participação das mulheres em eventos como o atletismo.

A sua indisfarçável misoginia explica porque é que os organizadores dos recentes Jogos de Paris-2024 o relegaram a um segundo plano.

Além dos próprios Jogos, Coubertin é o criador dos anéis olímpicos, impõe o lema 'Citius altius fortius' (mais rápido, mais alto, mais forte), complementado em 2021 com o advérbio "Communiter" (“juntos”), e defende o princípio sacrossanto da exclusão da política no Olimpismo, para que "todos os povos" sejam "admitidos sem discussão".

Discutido no movimento, renunciou um ano após a edição de 1924 em Paris. Mas ele sai da aposentadoria para se opor ao boicote aos Jogos de 1936 em Berlim, na Alemanha nazista.

- Baillet-Latour, a sombra de Berlim (1925-1942)

Um dos nomes de destaque por trás dos primeiros Jogos do pós-guerra em Antuérpia (1920), Henri de Baillet-Latour é outro oponente da inclusão das mulheres, defendendo que elas só participem de esportes "estritamente femininos".

Ele é o responsável pelos Jogos organizados na Alemanha em 1936, no inverno em Garmisch-Partenkirchen e no verão em Berlim.

O dirigente belga faz com que os nazistas recuem na sua intenção de proibir os atletas judeus. Em troca, ele evita um boicote, principalmente por parte da delegação americana.

No entanto, ele será criticado por aparecer ao lado de líderes nazistas que usaram os Jogos como ferramenta de propaganda.

- Edström, o sueco interino (1942-1952)

Homem da casa, Johannes Sigfrid Edström assumiu a liderança oficial do COI após a morte de Baillet-Latour em 1942, e se tornou oficialmente presidente em 1946, num mundo devastado pela guerra.

Aprovou a exclusão da Alemanha e do Japão dos Jogos de 1948, mas os reintegrou em 1952 em Helsinqui, onde convenceu a União Soviética a participar.

- Brundage, a vez de um americano (1952-1972)

Único não europeu a ter sido presidente do COI, Avery Brundage é também o primeiro a competir nos Jogos como atleta, em 1912.

Hostil ao profissionalismo, este empresário americano chega até a propor o cancelamento do esqui alpino nos Jogos de Inverno, irritado com as marcas visíveis dos fabricantes de equipamentos.

Ele precisa lidar com o maior drama da história dos Jogos Olímpicos, a tomada de reféns e o assassinato de atletas israelenses em Munique, em 1972.

Sua decisão de continuar com as competições ("Os Jogos devem continuar"), em nome da não politização do esporte, foi criticada.

Muitos lembram então que ele havia sido intensamente contrário nos Estados Unidos a um boicote aos Jogos de Berlim em 1936.

- Lord Killanin, o profissionalismo incerto (1972-1980)

Michael Morris, Lord Killanin, flexibiliza as regras do amadorismo e levanta restrições ao financiamento de atletas por empresas privadas, argumentando que os países do bloco comunista têm o apoio dos seus Estados.

Este irlandês enfrenta o boicote aos Jogos de 1976 por parte das nações africanas, denunciando o apartheid na África do Sul, e depois o boicote dos países ocidentais liderados pelos Estados Unidos, em Moscou, em 1980.

Seu mandato é marcado pela catástrofe financeira dos Jogos de Montreal.

- Samaranch, o visionário controverso (1980-2001)

Com exceção de Coubertin, nenhum presidente teve a longevidade ou o peso de Juan Antonio Samaranch. Simpatizante de Franco desde sua juventude, este Ministro do Esporte durante a ditadura espanhola liderou, paralelamente à sua carreira política, uma ascensão metódica nas organizações esportivas internacionais.

Após a Guerra Fria, revoluciona o olimpismo. O espanhol restaura de forma impressionante as finanças do COI, o torna uma empresa próspera, transforma os Jogos Olímpicos num espetáculo global, abandona definitivamente o amadorismo e entra na era do esporte comercial, do patrocínio, do marketing e dos contratos astronômicos de televisão.

Esta mudança, iniciada com os Jogos de Los Angeles em 1984, é acompanhada por críticas cada vez mais virulentas ao estilo de vida no COI e por suspeitas de corrupção, especialmente durante o processo de atribuição dos Jogos de Inverno a Salt Lake City (2002), o que levou à criação de uma Comissão de Ética.

Samaranch amplia significativamente a participação feminina no movimento olímpico, enfrenta o surgimento do doping científico no esporte, exemplificado pelo caso Ben Johnson em Seul em 1988.

Como uma homenagem à sua história pessoal, ele é também o homem por trás dos Jogos de Barcelona em 1992, erguidos como um símbolo da triunfante democracia espanhola.

- Rogge, o administrador (2001-2013)

Atleta olímpico (vela), Jacques Rogge colhe os frutos dos Jogos de Sydney-2000, que dirigiu, para suceder Samaranch.

Este cirurgião belga é um gestor do legado do seu antecessor, embora manifeste o desejo de combater o gigantismo dos Jogos.

As acusações de negligência em relação ao doping e as suspeitas de corrupção em torno da atribuição dos Jogos de Londres-2012 mancharam o seu mandato, assim como as campanhas dos defensores dos direitos humanos durante os Jogos de Pequim-2008.

- Bach, gestor de crise (2013-2025)

O alemão Thomas Bach é o primeiro medalhista olímpico (ouro florete por equipe em 1976) a dirigir o COI. Este advogado enfrentou o escândalo de doping russo e das consequências da invasão da Ucrânia pela Rússia, que levou à exclusão do seu comitê olímpico dos Jogos de Paris.

Ele também é o presidente dos 'Jogos da Covid' em Tóquio, adiados por um ano e realizados com portões fechados em 2021.

