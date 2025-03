Draper vence Rune e conquista Masters 1000 de Indian Wells

O britânico Jack Draper derrotou neste domingo (16) o dinamarquês Holger Rune e se sagrou campeão em Indian Wells, nos Estados Unidos, o primeiro título de um torneio Masters 1000 de sua carreira.

Draper, décimo quarto colocado do ranking da ATP, teve uma atuação implacável contra Rune (13º) até vencer por 6-2 e 6-2 em apenas 69 minutos de jogo.

O tenista canhoto de Sutton, que havia eliminado o espanhol Carlos Alcaraz nas semifinais, se consolida como uma das forças em ascensão no tênis masculino.

Deixando para trás os problemas físicos que atrapalharam sua carreira, Draper chegou às semifinais do último Aberto dos Estados Unidos e, desde outubro, é o segundo jogador que mais venceu partidas, com um total de 20.

Só é superado pelo italiano Jannick Sinner (21), número um do mundo e grande ausente em Indian Wells devido à suspensão que terá que cumprir até maio devido ao teste positivo para clostebol.

"Eu não esperava estar aqui (...) Nunca se sabe quando chegará a sua hora", disse Draper ao receber o troféu do campeonato, o terceiro que conquistou no circuito ATP.

"Perdi na primeira rodada no ano passado, então não pude vivenciar muito este torneio. É um dos meus favoritos agora", acrescentou o novo membro do Top-10 masculino com um sorriso.

"É um dia difícil para mim", disse Rune ao seu lado. "Tenho que parabenizar Jack por essas duas semanas de tênis incrível. Hoje você com certeza mereceu vencer".

"Nunca é bom não cruzar a linha de chegada", reconheceu a promessa dinamarquesa antes de interromper o seu discurso devido às lágrimas.

Draper e Rune haviam eliminado um dia antes os finalistas das duas últimas edições, o bicampeão Alcaraz e o russo Daniil Medvedev.

O britânico e o dinamarquês, de 23 e 21 anos, se enfrentaram na primeira final de um Masters 1000 ou Grand Slam entre jogadores nascidos neste século.

Rune era o único que tinha experiência em finais de Masters 1000, sendo que as três foram disputadas desde 2022, mas carregava a pressão de se redimir das derrotas nas duas últimas.

Já Draper impôs o vento a seu favor com sua grande trajetória pelo deserto californiano, onde eliminou os campeões das últimas três edições, Alcaraz (2023 e 2024) e o americano Taylor Fritz (2022).

Com este triunfo, Draper se torna o quinto tenista britânico a vencer um Masters 1000 e o segundo em Indian Wells depois de Cameron Norrie em 2021.

--- Os últimos 10 campeões do Masters 1000 de Indian Wells:

2025: Jack Draper (GBR)

2024: Carlos Alcaraz (ESP)

2023: Carlos Alcaraz (ESP)

2022: Taylor Fritz (EUA)

2021: Cameron Norrie (GBR)

2020: cancelado devido à pandemia de coronavírus

2019: Dominic Thiem (AUT)

2018: Juan Martín Del Potro (ARG)

2017: Roger Federer (SUI)

2016: Novak Djokovic (SRB)

2015: Novak Djokovic (SRB)

--- Os tenistas com mais títulos na história do torneio:

1. Roger Federer (SUI) 5 (2004, 2005, 2006, 2012, 2017)

. Novak Djokovic (SRB) 5 (2008, 2011, 2014, 2015, 2016)

3. Rafael Nadal (ESP) 3 (2007, 2009, 2013)

. Michael Chang (EUA) 3 (1992, 1996, 1997)

. Jimmy Connors (EUA) 3 (1976, 1981, 1984)

bur-gbv/ma/aam