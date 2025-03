Arsenal vence derby contra Chelsea (1-0) e se consolida na vice-liderança da Premier

O Arsenal venceu o derby de Londres contra o Chelsea (1-0) graças a um gol do espanhol Mikel Merino, neste domingo (16), na partida principal da 29ª rodada da Premier League.

Esta vitória permite aos 'Gunners' encerrar uma série de três jogos sem vencer e se firmar no segundo lugar do campeonato inglês com 58 pontos, ficando a 12 pontos do líder Liverpool, que neste domingo perdeu a final da Copa da Liga para o Newcastle (2-1).

Em terceiro lugar, quatro pontos atrás do Arsenal, está o Nottingham Forest, que venceu por 4 a 2 no sábado na visita ao Ipswich Town (18º). O Forest aproveita a derrota do Chelsea (4º) para consolidar sua posição no pódio, cinco pontos à frente dos 'Blues'.

A equipe do técnico Mikel Arteta, próximo adversário do Real Madrid nas quartas de final da Liga dos Campeões, precisava reencontrar a vitória após uma série de derrotas e dois empates que o afastaram da luta pelo título.

Com 10 pontos de vantagem sobre o quinto colocado Manchester City, o Arsenal está praticamente garantido para disputar a próxima edição da Champions.

- Posição improvisada -

No Emirates, os donos da casa dominaram o jogo e abriram o placar aos 20 minutos, em escanteio cobrado pelo capitão Martin Odegaard e cabeceado para o fundo da rede por Mikel Merino, que nas últimas semanas atuou como centroavante devido à praga de lesões que Arteta enfrenta no setor ofensivo, principalmente as do brasileiro Gabriel Jesus e do alemão Kai Havertz.

"Mikel realmente quer jogar bem. Ele nunca jogou nesta posição antes, mas marca gols. É um jogador muito perigoso na área e pode nos ajudar. Nosso time está mostrando uma resiliência incrível", comemorou Arteta em entrevista à Sky Sports.

Sem o seu homem de criação Cole Palmer, o Chelsea tentou reagir a partir da reta final do primeiro tempo, mas desperdiçou oportunidades, como a que Marc Cucurella teve diante do seu compatriota David Raya (37').

"Estivemos no jogo até o fim. Depois do intervalo para os jogos das seleções poderemos voltar a contar com jogadores como Nicolas Jackson e Noni Madueke para a arrancada final do campeonato", afirmou o treinador italiano do Chelsea, Enzo Maresca, também na sua primeira avaliação para a Sky Sports.

Com esta vitória, o Arsenal segue invicto nos últimos sete clássicos contra o Chelsea disputados na Premier League (cinco vitórias e dois empates).

- Nova derrota do Tottenham -

Em outra partida disputada neste domingo, na primeira rodada, o Tottenham (agora 14º) sofreu a 15ª derrota no campeonato na temporada, ao perder por 2 a 0 na visita ao Fulham (8º), com gols na reta final do brasileiro Rodrigo Muniz (78') e Ryan Sessegnon (88').

Os 'Spurs' continuam com sua fraca campanha no campeonato inglês, numa temporada em que vagam na parte inferior da tabela e na qual concentram todas as esperanças na Liga Europa, em que na quinta-feira se classificaram para as quartas de final.

"Tem sido uma temporada difícil, é óbvio. Mas sinto que perdemos muitos jogos que não deveríamos ter perdido. Hoje foi um desses", lamentou o capitão da equipe, o sul-coreano Son Heung-min.

Com este resultado, o Fulham mantém as esperanças de se classificar para uma competição europeia na próxima temporada, um objetivo quase inatingível para os 'Spurs'.

- Boa semana do Manchester United -

Outro grande time que vive um mau momento na Inglaterra, o Manchester United, teve um domingo melhor e venceu por 3 a 0 na visita ao penúltimo colocado, o Leicester, que está cada vez mais próximo do rebaixamento.

A décima vitória do United nesta temporada no campeonato inglês começou com o primeiro gol de Dane Rasmus Hojlund em 99 dias, aos 28 minutos.

No segundo tempo, completaram a vitória o argentino Alejandro Garnacho (67') e o capitão português Bruno Fernandes (90'), que já havia brilhado na quinta-feira diante da Real Sociedad com um hat-trick na vitória por 4 a 1 que classificou o Manchester United para as quartas de final da Liga Europa.

--- Jogos da 29ª rodada do Campeonato Inglês e classificação:

- Quarta-feira:

Aston Villa - Liverpool 2 - 2

- Sábado:

Everton - West Ham 1 - 1

Southampton - Wolverhampton 1 - 2

Manchester City - Brighton 2 - 2

Ipswich Town - Nottingham 2 - 4

AFC Bournemouth - Brentford 1 - 2

- Domingo:

Fulham - Tottenham 2 - 0

Arsenal - Chelsea 1 - 0

Leicester - Manchester United 0 - 3

- Quarta-feira:

(15h30) Newcastle - Crystal Palace

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Liverpool 70 29 21 7 1 69 27 42

2. Arsenal 58 29 16 10 3 53 24 29

3. Nottingham 54 29 16 6 7 49 35 14

4. Chelsea 49 29 14 7 8 53 37 16

5. Manchester City 48 29 14 6 9 55 40 15

6. Newcastle 47 28 14 5 9 47 38 9

7. Brighton 47 29 12 11 6 48 42 6

8. Fulham 45 29 12 9 8 43 38 5

9. Aston Villa 45 29 12 9 8 41 45 -4

10. AFC Bournemouth 44 29 12 8 9 48 36 12

11. Brentford 41 29 12 5 12 50 45 5

12. Crystal Palace 39 28 10 9 9 36 33 3

13. Manchester United 37 29 10 7 12 37 40 -3

14. Tottenham 34 29 10 4 15 55 43 12

15. Everton 34 29 7 13 9 32 36 -4

16. West Ham 34 29 9 7 13 33 49 -16

17. Wolverhampton 26 29 7 5 17 40 58 -18

18. Ipswich Town 17 29 3 8 18 28 62 -34

19. Leicester 17 29 4 5 20 25 65 -40

20. Southampton 9 29 2 3 24 21 70 -49

