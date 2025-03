Athletic Bilbao vence Sevilla (1-0) e se consolida na zona da Champions

O Athletic Bilbao venceu neste domingo (16) o Sevilla por 1 a 0, no estádio Sánchez Pijuán, num jogo da 29ª rodada da LaLiga espanhola, e se consolidou assim na quarta posição, enquanto a equipe sevilhana permanece no nono lugar e se afasta das posições europeias.

Um gol de Yeray Álvarez (84') deu a vitória aos bascos, que já somam 52 pontos, quatro atrás do Atlético de Madrid (3º), que enfrenta o Barcelona (2º) neste domingo.

Mais cedo, o Betis (6º) venceu o Leganés (18º) de virada por 3 a 2 no estádio Butarque, após estar perdendo por 2 a 0 no segundo tempo, e assim entrou na briga pelo quinto lugar.

Com esta vitória, o Betis soma agora 44 pontos e alcança o Villarreal (5º), que perdeu no sábado por 2 a 1 para o Real Madrid e está agora a oito pontos do Athletic, quarto colocado.

O quinto lugar pode dar a oportunidade de disputar a próxima edição da Liga dos Campeões, já que a Uefa reserva um lugar adicional na sua principal competição de clubes aos dois campeonatos com melhores resultados em competições continentais.

Uma dobradinha de Dani Raba (29' e 44') colocou o Leganés na frente, mas Isco (64') converteu um pênalti para o Betis, o franco-congolês Cedric Bakambu empatou (78') e o colombiano Cucho Hernández marcou o gol da vitória (82').

A equipe de Manuel Pellegrini conseguiu somar cinco vitórias consecutivas no campeonato nacional pela primeira vez nesta temporada.

Também neste domingo o Rayo Vallecano (9º) empatou (2-2) com a Real Sociedad (12ª) em Vallecas.

Martin Zubimendi colocou a equipe de San Sebastian na frente logo aos 3 minutos e o argentino Óscar Trejo (58') e Pedro Díaz (72') viraram o placar a favor do Rayo. Mas a partida terminou empatada após o gol de Arkaitz Mariezkurrena (79').

Em Pamplona, o Getafe (11º) venceu por 2 a 1 o Osasuna (14º). O kosovar Ante Budimir (45') abriu o placar de pênalti, mas uma dobradinha de Ramón Terrats (55' e 70') deu a vitória ao time madrilenho.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Espanhol e classificação:

- Sexta-feira:

Las Palmas - Alavés 2 - 2

- Sábado:

Valladolid - Celta Vigo 0 - 1

Mallorca - Espanyol 2 - 1

Villarreal - Real Madrid 1 - 2

Girona - Valencia 1 - 1

- Domingo:

Leganés - Betis 2 - 3

Sevilla - Athletic Bilbao 0 - 1

Osasuna - Getafe 1 - 2

Rayo Vallecano - Real Sociedad 2 - 2

Atlético de Madrid - Barcelona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 60 28 18 6 4 59 27 32

2. Barcelona 57 26 18 3 5 71 25 46

3. Atlético de Madrid 56 27 16 8 3 44 18 26

4. Athletic Bilbao 52 28 14 10 4 46 24 22

5. Villarreal 44 27 12 8 7 49 38 11

6. Betis 44 28 12 8 8 38 35 3

7. Mallorca 40 28 11 7 10 28 34 -6

8. Celta Vigo 39 28 11 6 11 41 41 0

9. Rayo Vallecano 37 28 9 10 9 31 31 0

10. Sevilla 36 28 9 9 10 32 37 -5

11. Getafe 36 28 9 9 10 25 23 2

12. Real Sociedad 35 28 10 5 13 25 30 -5

13. Girona 34 28 9 7 12 36 41 -5

14. Osasuna 33 27 7 12 8 33 39 -6

15. Espanyol 28 27 7 7 13 26 39 -13

16. Valencia 28 28 6 10 12 31 46 -15

17. Alavés 27 28 6 9 13 32 42 -10

18. Leganés 27 28 6 9 13 26 43 -17

19. Las Palmas 25 28 6 7 15 32 47 -15

20. Valladolid 16 28 4 4 20 18 63 -45

