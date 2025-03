Eintracht encerra sequência negativa na Bundesliga com vitória sobre Bochum (3-1)

Depois de três derrotas consecutivas na Bundesliga, o Eintracht Frankfurt voltou a vencer com um 3 a 1 na visita ao Bochum, neste domingo (16), pela 26ª rodada do campeonato.

O time da capital financeira alemã soma agora 45 pontos e se consolida na quarta colocação, dentro da zona da Liga dos Campeões. Com isso, alcançou o terceiro colocado em pontos, o Mainz, que empatou em 2 a 2 com o Freiburg no sábado e que só mantém sua posição no 'pódio' devido a um saldo de gols um pouco melhor (16 contra 14).

Em relação ao quinto e sexto colocados, RB Leipzig e Freiburg, o Eintracht tem três pontos a mais.

A semana foi positiva para o time de Frankfurt, que antes desta reação no campeonato alemão havia conseguido se classificar para as quartas de final da Liga Europa, eliminando na quinta-feira o holandês Ajax.

Na vitória em Bochum, o Eintracht fez a diferença ainda no primeiro tempo, com gols do dinamarquês Rasmus Kristensen (aos 27 minutos) e do franco-camaronês Jean-Matteo Bahoya (32').

Gerritt Holtmann deu esperança ao time da casa, décimo sexto na classificação, ao diminuir aos 73 minutos, mas nos acréscimos o belga Michy Batshuayi fechou o placar em 3 a 1 para os jogadores comandados pelo técnico Dino Toppmöller.

A partida começou com quase uma hora de atraso porque as faixas dos ultras do Eintracht haviam bloqueado uma saída de segurança.

Primeiro houve um anúncio no sistema de alto-falantes e nos placares pedindo a retirada daqueles banners e avisando que o jogo não começaria sem que aquela saída de segurança fosse liberada.

Por fim as faixas foram retiradas pelos ultras quarenta minutos depois do horário inicialmente previsto para o início do jogo.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

St Pauli - Hoffenheim 1 - 0

- Sábado:

Union Berlin - Bayern de Munique 1 - 1

Augsburg - Wolfsburg 1 - 0

Mainz - Freiburg 2 - 2

Werder Bremen - B. Mönchengladbach 2 - 4

RB Leipzig - Borussia Dortmund 2 - 0

- Domingo:

Bochum - Eintracht Frankfurt 1 - 3

Heidenheim - Holstein Kiel

(15h30) Stuttgart - Bayer Leverkusen

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 62 26 19 5 2 75 24 51

2. Bayer Leverkusen 53 25 15 8 2 55 30 25

3. Mainz 45 26 13 6 7 44 28 16

4. Eintracht Frankfurt 45 26 13 6 7 54 40 14

5. RB Leipzig 42 26 11 9 6 41 33 8

6. Freiburg 42 26 12 6 8 36 38 -2

7. B. Mönchengladbach 40 26 12 4 10 43 40 3

8. Wolfsburg 38 26 10 8 8 49 40 9

9. Augsburg 38 26 10 8 8 29 35 -6

10. Stuttgart 37 25 10 7 8 44 39 5

11. Borussia Dortmund 35 26 10 5 11 45 41 4

12. Werder Bremen 33 26 9 6 11 40 53 -13

13. Union Berlin 27 26 7 6 13 23 39 -16

14. Hoffenheim 26 26 6 8 12 32 48 -16

15. St Pauli 25 26 7 4 15 20 30 -10

16. Bochum 20 26 5 5 16 27 52 -25

17. Holstein Kiel 17 25 4 5 16 37 61 -24

18. Heidenheim 16 25 4 4 17 28 51 -23

