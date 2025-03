Número de mortos em incêndio em boate na Macedônia do Norte sobe para 59

O número de mortos no incêndio em uma boate na cidade de Kocani, na Macedônia do Norte, subiu para 59, anunciou neste domingo o ministro do Interior, Pance Toskovski.

Ele também informou que mandados de prisão foram emitidos contra quatro pessoas.

Entre as vítimas, "35 foram identificadas, 31 são originárias (das cidades) de Kocani e Stip. O número de pessoas hospitalizadas até o meio-dia era de 155", acrescentou o ministro.

dd-cbo/pb/pc/fp