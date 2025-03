Prisão preventiva para capitão russo de cargueiro que colidiu no Mar do Norte

O capitão russo do porta-contêineres que colidiu com um petroleiro no Mar do Norte no início da semana foi colocado em prisão preventiva neste sábado (15), um dia após ser acusado de homicídio culposo por negligência grave pela justiça britânica.

Vladimir Motin, de 59 anos, natural de São Petersburgo, Rússia, compareceu a uma breve audiência no tribunal de primeira instância de Hull, no nordeste da Inglaterra.

O porta-contêineres colidiu na segunda-feira em alta velocidade contra o petroleiro "Stena Immaculate", o que provocou explosões e incêndios na costa leste da Inglaterra.

Os 23 membros da tripulação do "Stena Immaculate", que transportava querosene para o exército dos Estados Unidos, conseguiram chegar à terra, assim como 13 das 14 pessoas a bordo do "Solong".

Um membro da tripulação do "Solong" é considerado morto. A vítima é um filipino de 38 anos, identificado na audiência como Angelo Pernia.

Nenhum pedido de libertação foi apresentado neste sábado para Vladimir Motin, que não precisou declarar-se culpado ou inocente. A próxima audiência foi marcada para Londres no dia 14 de abril.

O petroleiro, fretado pelo exército dos Estados Unidos, estava ancorado a 20 km da costa, perto de Hull, quando ocorreu a colisão.

A polícia havia obtido duas prorrogações da custódia, na quarta e quinta-feira, para interrogar o capitão devido "às complexidades do acidente", em particular pela localização dos navios.

O governo britânico descartou um ato criminoso.

