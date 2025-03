Nice empata com Auxerre desperdiça chance de igualar Olympique de Marselha

O Nice, terceiro colocado do Campeonato Francês, deixou a vitória escapar nos acréscimos e teve que se contentar com um empate em casa em 1 a 1 com o Auxerre nesta sexta-feira (14), na abertura da 26ª rodada.

Este tropeço impediu a equipe de igualar a pontuação do vice-líder Olympique de Marselha, que no domingo tem um jogo muito difícil, o Clássico contra o líder isolado Paris Saint-Germain.

Diante de seus torcedores no estádio Allianz Riviera, o Nice saiu na frente no primeiro tempo com um gol de cabeça de Evann Guessand (38').

O time segurou a vantagem até a reta final, quando perdeu o meia Melvyn Bard expulso (87') e o Auxerre (11º) chegou ao empate marcando nos acréscimos com Florian Ayé (90'+4).

O resultado deixa o Nice com 47 pontos e o risco de ser alcançado pelo Monaco (4º) e Lille (5º), que entram em campo no sábado contra Angers (13º) e Nantes (14º), respectivamente.

A terceira posição é muito importante na França porque os três primeiros colocados se classificam diretamente para a fase de liga da Liga dos Campeões, enquanto o quarto colocado precisa passar pela pré-eliminatória.

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Nice - Auxerre 1 - 1

- Sábado:

(13h00) Nantes - Lille

(15h00) Angers - Monaco

(17h05) Lens - Rennes

- Domingo:

(11h00) Lyon - Le Havre

(13h15) Strasbourg - Toulouse

Montpellier - Saint-Etienne

Brest - Reims

(16h45) PSG - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 65 25 20 5 0 70 24 46

2. Olympique de Marselha 49 25 15 4 6 52 30 22

3. Nice 47 26 13 8 5 50 31 19

4. Monaco 44 25 13 5 7 49 32 17

5. Lille 44 25 12 8 5 40 27 13

6. Lyon 42 25 12 6 7 46 31 15

7. Strasbourg 40 25 11 7 7 39 32 7

8. Lens 36 25 10 6 9 30 29 1

9. Brest 36 25 11 3 11 38 40 -2

10. Toulouse 34 25 9 7 9 32 27 5

11. Auxerre 32 26 8 8 10 37 39 -2

12. Rennes 29 25 9 2 14 35 36 -1

13. Angers 27 25 7 6 12 26 40 -14

14. Nantes 24 25 5 9 11 28 43 -15

15. Reims 22 25 5 7 13 26 40 -14

16. Le Havre 21 25 6 3 16 24 51 -27

17. Saint-Etienne 20 25 5 5 15 25 57 -32

18. Montpellier 15 25 4 3 18 21 59 -38

