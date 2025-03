Raúl Asencio é grande novidade da Espanha para quartas da Liga das Nações

O zagueiro Raúl Asencio, revelação do Real Madrid nas últimas semanas, é a grande novidade da seleção espanhola para as quartas de final da Liga das Nações da Uefa, contra a Holanda, segundo a lista divulgada nesta sexta-feira (14) pelo técnico Luis de la Fuente.

Asencio, de 22 anos, se consolidou no time merengue aproveitando a ausência de vários jogadores titulares por lesão.

Aymeric Laporte e Dani Vivian, zagueiros habituais da 'Roja', ficaram de fora da lista também por questões físicas e Iñigo Martínez, que vive grande fase no Barcelona, voltou a ser lembrado por De La Fuente.

No meio-campo, o treinador manteve Martín Zubimendi e Marc Casadó, junto com Pedri, Álex Baena, Fabián Ruiz e Mikel Merino.

Já no ataque, dez jogadores foram chamados, entre eles o capitão Álvaro Morata, Lamine Yamal e Nico Williams.

Também voltam à equipe Ferran Torres, Ayoze Pérez e Mikel Oyarzabal.

Atual campeã da Liga das Nações, a Espanha faz o jogo de ida das quartas de final contra a Holanda em Roterdã, no dia 20 de março, e decide a vaga três dias depois no 'Final Four' em casa, em Valência.

-- Lista de convocados da seleção da Espanha:

-- Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao/ESP), David Raya (Arsenal/ING) e Alex Remiro (Real Sociedad/ESP)

- Defensores: Oscar Mingueza (Celta de Vigo/ESP), Iñigo Martínez (Barcelona/ESP), Pedro Porro (Tottenham/ING), Robin Le Normand (Atlético de Madrid/ESP), Pau Cubarsí (Barcelona/ESP), Raúl Asencio (Real Madrid/ESP), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen/ALE) e Marc Cucurella (Chelsea/ING).

- Meio-campistas: Martín Zubimendi (Real Sociedad/ESP), Marc Casadó (Barcelona/ESP), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain/FRA), Mikel Merino (Arsenal/ENG), Álex Baena (Villarreal/ESP) e Pedri (Barcelona/ESP).

- Atacantes: Lamine Yamal (Barcelona/ESP), Nico Williams (Athletic Bilbao/ESP), Ferran Torres (Barcelona/ESP), Yeremy Pino (Villarreal/ESP), Dani Olmo (Barcelona/ESP), Ayoze Pérez (Villarreal/ESP), Álvaro Morata (Galatasaray/TUR), Bryan Zaragoza (Osasuna/ESP), Samuel Aghehowa (Porto/POR), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad/ESP).

pm/dam/cb/rpr