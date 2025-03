Memphis Depay retorna à seleção holandesa para duelo contra a Espanha

O atacante Memphis Depay, do Corinthians, ausente da seleção holandesa desde a Eurocopa-2024, reapareceu na lista de convocados do técnico Ronald Koeman, divulgada nesta sexta-feira (14), para os jogos contra a Espanha pelas quartas de final da Liga das Nações da Uefa.

Com jogo de ida no dia 20 de março em Roterdã, e volta no dia 23 em Valência, holandeses e espanhóis tentarão uma vaga no 'Final Four' do torneio europeu, que será disputado em junho.

No final de fevereiro, Koeman esteve no Brasil para acompanhar o desempenho de Memphis pelo Corinthians, que nesta semana foi eliminado na terceira fase da Copa Libertadores pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador.

O jogador de 31 anos tem 46 gols em 98 jogos pela seleção holandesa e está a apenas quatro gols de alcançar Robin Van Persie, maior artilheiro da história da 'Oranje'.

-- Lista de convocados da seleção da Holanda:

- Goleiros: Mark Flekken (Brentford/ING), Nick Olij (Sparta Roterdã/HOL), Bart Verbruggen (Brighton/ING)

- Defensores: Mathijs de Ligt (Manchester United/ING), Denzel Dumfries (Inter de Milão/ITA), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen/ALE), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig/ALE), Jorrel Hato (Ajax/HOL), Jurrien Timber (Arsenal/ING), Virgil van Dijk (Liverpool/ING), Jan Paul van Hecke (Brighton/ING)

- Meio-campistas: Frenkie de Jong (Barcelona/ESP), Ryan Gravenberch (Liverpool/ING), Teun Koopmeiners (Juventus/ITA), Tijjani Reijnders (Milan/ITA), Jerdy Schouten (PSV Eindhoven/HOL), Kenneth Taylor (Ajax/HOL)

- Atacantes: Brian Brobbey (Ajax/HOL), Memphis Depay (Corinthians/BRA), Cody Gakpo (Liverpool/ING), Justin Kluivert (Bournemouth/ING), Noa Lang (PSV Eindhoven/HOL), Donyell Malen (Aston Villa/ING), Xavi Simons (RB Leipzig/ALE)

bur-dr/cl/cb