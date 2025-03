Parlamento Europeu suspende acesso de representantes da Huawei às suas instalações

O Parlamento Europeu suspendeu, nesta sexta-feira (14), o acesso de representantes da empresa Huawei às suas instalações, disse uma porta-voz desta instituição um dia após a revelação de denúncias de corrupção em favor da empresa.

"O Parlamento decidiu, como medida de precaução, suspender o acesso ao Parlamento de representantes ligados à companhia Huawei, com efeito imediato", disse a fonte.

Na quinta-feira, o Ministério Público Federal belga anunciou que foram realizadas operações de busca e apreensão na Bélgica e em Portugal como parte de uma investigação por suposto suborno envolvendo representantes da gigante das telecomunicações.

"Várias pessoas foram presas para serem interrogadas sobre a sua suposta participação na corrupção ativa no Parlamento Europeu", indicou o Ministério Público belga, acrescentando que uma pessoa foi detida na França.

O Registro de Transparência do Parlamento Europeu indica que a empresa tem registradas nove pessoas com acesso livre a todas às suas instalações.

Os escritórios de dois assistentes parlamentares na sede do Legislativo europeu foram fechados por oficiais de justiça.

Na quinta-feira, um porta-voz da Huawei assegurou à AFP que a firma mantém uma política de "tolerância zero" com a corrupção e que a empresa esperava ter um contato com os responsáveis da investigação para "entender melhor a situação".

Segundo o Ministério Público belga, os atos de corrupção aconteciam de forma regular "e muito discreta desde 2021 até a atualidade sob o pretexto de lobby comercial”.

Esses contatos indevidos aconteceram de diversas formas, como remuneração para adotar posturas políticas ou gastos excessivos, como (...) convites regulares a jogos de futebol".

O jornal belga Le Soir apontou, na quinta-feira, que a Huawei possui um camarote exclusivo no estádio Constant Vanden Stock, nos arredores de Bruxelas, conhecido como Lotto Park, onde o RSC Anderlecht joga suas partidas em casa.

Todos esses atos teriam "a finalidade de promover interesses comerciais puramente privados", apontou o Ministério Público.

Nas buscas realizadas na quinta-feira, os agentes “apreenderam vários documentos e objetos, que agora serão cuidadosamente analisados”.

