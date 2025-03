Alcaraz vence argentino Cerúndolo e avança às semis em Indian Wells

O espanhol Carlos Alcaraz derrotou na quinta-feira à noite o argentino Francisco Cerúndolo e avançou para as semifinais do Masters 1000 de Indian Wells, onde luta pelo tricampeonato.

Alcaraz, número três do ranking mundial, venceu com parciais de 6-3 e 7-6 (7/4). Cerúndolo (26 na classificação ATP) disputou pela primeira vez as quartas de final do torneio no deserto californiano.

O astro espanhol disputará uma vaga na final no sábado contra o britânico Jack Draper, que eliminou o brasileiro João Fonseca na segunda rodada de Indian Wells.

O outro finalista será definido na semifinal entre o dinamarquês Holger Rune e o russo Daniil Medvedev, derrotado por Alcaraz nas finais de 2023 e 2024 do torneio californiano.

gbv/cl/fp