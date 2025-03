Bahia vence Boston River (1-0) e vai à fase de grupos da Libertadores

O Bahia garantiu vaga na fase de grupos da Copa Libertadores ao derrotar o Boston River do Uruguai por 1 a 0 nesta quinta-feira (13), em Salvador, depois de empatar o jogo de ida do mata-mata da terceira fase em 0 a 0.

O único gol da partida na Arena Fonte Nova foi marcado no segundo tempo pelo meia Jean Lucas (59'), que mandou a bola para as redes de cabeça após cruzamento da esquerda de Luciano Juba.

Precisando vencer para avançar, o 'Esquadrão' pressionou desde o início, embora tenha passado por alguns sustos antes de abrir o placar.

Com a classificação, o Bahia será um dos sete representantes do Brasil na fase de grupos da Libertadores. Botafogo (atual campeão), Flamengo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional e São Paulo já contavam com vaga direta, enquanto o Corinthians ficou pelo caminho nesta terceira fase, eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, do Equador.

O sorteio que definirá os grupos do principal torneio de clubes do continente será realizado na próxima segunda-feira (17 de março), de acordo com a Conmebol.

-- Jogos de volta da 3ª fase da Copa Libertadores (entre parênteses os resultados dos jogos de ida e em maiúscula os classificados para a fase de grupos):

- Terça-feira:

Em Lima: ALIANZA LIMA (PER) - Deportes Iquique (CHI) 1-1 (2-1)

- Quarta-feira:

Em Assunção: CERRO PORTEÑO (PAR) - Melgar (PER) 4-2 (1-0)

Em São Paulo: Corinthians (BRA) - BARCELONA (EQU) 2-0 (0-3)

- Quinta-feira:

Em Salvador: BAHIA (BRA) - Boston River (URU) 1-0 (0-0)

cl/cb