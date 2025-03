Assessora de Trump quer cancelar contratos com AFP e outras agências de notícias

Uma assessora do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (13) a intenção de cancelar contratos de longa data entre três agências internacionais de notícias e o órgão federal que supervisiona organizações de mídia financiadas pelo governo norte-americano.

Kari Lake, ex-jornalista que ingressou na política e agora é uma forte aliada de Trump, anunciou no X a decisão de cancelar os contratos com a Agence France-Presse (AFP), a Reuters e a The Associated Press (AP).

"Não deveríamos pagar empresas de notícias externas para nos dizerem o que é notícia", argumentou.

Lake assumiu no mês passado o cargo de assessora especial na Agência dos Estados Unidos para Mídia Global (USAGM), que supervisiona várias entidades de mídia voltadas para informar e combater a censura no exterior, como a Voice of America (VOA), a Radio Free Europe e a Radio Free Asia.

"Hoje tomei medidas para cancelar contratos caros e desnecessários com agências de notícias para a Agência dos Estados Unidos para Mídia Global (USAGM), o que inclui contratos de dezenas de milhões de dólares com a The Associated Press, a Reuters e a Agence France-Presse", antecipou Lake.

"Deveríamos estar produzindo notícias por conta própria. E, se isso não for possível, o contribuinte norte-americano deveria saber o motivo", acrescentou.

A AFP mantém diversos contratos de longo prazo para fornecer serviços de texto, foto e vídeo aos veículos de comunicação da USAGM.

Trump tem como alvo as agências supervisionadas pela USAGM, financiadas com fundos federais, como parte de suas reformas na mídia. Enquanto isso, seu aliado próximo, Elon Musk, já defendeu o fechamento total da VOA e da Radio Free Europe, alegando que essas emissoras representam um "desperdício" do dinheiro dos contribuintes.

Em dezembro, o presidente republicano nomeou Lake como diretora da VOA, mas sua nomeação ainda não foi confirmada.

bur/sms/ag/dg/am