Polícia irlandesa investiga vandalismo em campo de golfe de Trump

A polícia irlandesa informou nesta quinta-feira (13) que está investigando "danos criminosos" em um campo de golfe pertencente ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, coincidindo com a visita de seu filho Eric à Escócia.

Segundo a mídia irlandesa, vários desconhecidos fincaram bandeiras palestinas em duas partes do Trump International Golf Links and Hotel, localizado na vila de Doonbeg, no oeste da Irlanda.

A polícia está "investigando um incidente de danos criminosos que ocorreu em um estabelecimento comercial em West Clare", disse um comunicado policial.

Por sua vez, um porta-voz do Trump Ireland denunciou "um ato criminoso e infantil".

Eric Trump, filho do presidente, reuniu-se nesta quinta-feira com o primeiro-ministro escocês, John Swinney, em Edimburgo, para falar sobre os campos de golfe de Trump no país.

No sábado, o resorte de golfe Turnberry, no sudoeste da Escócia, também foi alvo de manifestantes, que picharam "GAZA NÃO ESTÁ À VENDA" em grandes letras brancas no gramado.

A polícia escocesa disse à AFP que estava investigando o incidente.

