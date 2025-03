Swiatek se vinga de Zheng e avança à semifinal em Indian Wells

A tenista polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, se classificou para a semifinal do WTA 1000 de Indian Wells com uma contundente vitória nesta quinta-feira (12) sobre a chinesa Zheng Qinwen (N.9), sua algoz nos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Swiatek fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-3, em uma hora e 36 minutos.

Campeã em 2022 e 2024, a polonesa de 23 anos está a duas vitórias de conquistar seu terceiro título em Indian Wells, algo que nenhuma outra jogadora conseguiu na história.

Na sexta-feira, ela vai disputar a quarta semifinal consecutiva no torneio, contra a jovem russa Mirra Andreeva (N.11) ou a ucraniana Elina Svitolina (N.23).

