Família Trump negocia participação em criptoempresa Binance, segundo WSJ

Representantes da família do presidente Donald Trump mantiveram conversas para adquirir uma participação financeira na Binance, filial americana da plataforma de criptomoedas, cujo fundador busca um indulto presidencial, segundo informou nesta quinta-feira (13) o The Wall Street Journal.

O fundador da Binance, Changpeng Zhao, conhecido como CZ, cumpriu quatro meses de prisão após se declarar culpado de violar normas contra lavagem de dinheiro e tem pressionado pela clemência da administração Trump.

Zhao segue como o maior acionista da Binance, apesar de ter renunciado ao cargo de diretor-executivo após o acordo de 4,3 bilhões de dólares (R$ 25 bilhões na cotação atual) firmado com as autoridades americanas em 2023.

De acordo com o jornal, as negociações teriam começado quando a Binance contatou aliados de Trump no ano passado, oferecendo um acordo comercial com a família como parte de uma estratégia para reingressar no mercado dos EUA.

O investimento poderia ser feito diretamente pela família Trump ou por meio da World Liberty Financial, empresa de criptomoedas apoiada por parentes do presidente e lançada em setembro.

Steve Witkoff, amigo de longa data de Trump e seu principal negociador no Oriente Médio e na Ucrânia, teria participado das negociações, embora um funcionário da administração tenha negado isso ao Wall Street Journal.

Em uma publicação no X, Zhao afirmou que não houve conversas "sobre um acordo da Binance nos Estados Unidos com... bem, com ninguém". Ele classificou a reportagem como "um ataque ao presidente e às criptomoedas".

Para a Binance, um indulto a Zhao eliminaria obstáculos regulatórios para seu retorno ao mercado dos EUA e facilitaria suas operações internacionais.

A filial americana da empresa viu sua participação de mercado cair de 27% para pouco mais de 1% após as medidas regulatórias.

Para a família Trump, uma participação na Binance nos EUA ofereceria a oportunidade de lucrar com a possível reativação de uma grande plataforma de criptomoedas, num momento em que o governo está afrouxando as regulamentações sobre o setor.

Caso confirmadas, as negociações também levantariam questões sem precedentes sobre conflitos de interesse, já que Trump continua misturando suas atribuições presidenciais com seus negócios.

Diferentemente de presidentes anteriores que colocaram seus ativos em trusts cegos, Trump manteve suas propriedades sob controle familiar enquanto segue fechando acordos comerciais.

A notícia veio à tona depois que o fundo MGX, sediado nos Emirados Árabes Unidos e comandado pelo irmão do líder do país, anunciou nesta quinta-feira um investimento de 2 bilhões de dólares (R$ 11,6 bilhões) para adquirir uma participação minoritária na Binance.

O MGX, que tem apoio estatal, também está envolvido no Stargate, um grande projeto de infraestrutura de inteligência artificial dos EUA impulsionado por Trump.

