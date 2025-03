Jogador da Malásia vítima de ataque com ácido volta à seleção do país

O jogador de futebol Faisal Halim, gravemente ferido no ano passado em um ataque com ácido, voltou a ser convocado pela seleção da Malásia nesta quinta-feira (13), antes de um jogo das eliminatórias para a Copa da Ásia de 2027.

Em maio de 2024, em meio a uma série de agressões físicas a jogadores do país, Halim foi atacado com ácido em um shopping na periferia de Kuala Lumpur.

O atacante de 27 anos sofreu queimaduras de quarto grau no pescoço, ombros, mãos e no peito, e teve que ficar três semanas no hospital, onde passou por vários transplantes alogênicos.

Duas pessoas foram detidas, mas depois libertadas sem nenhuma acusação.

Apelidado de 'Mickey', Faisal Halim, que retomou sua carreira em agosto no Selangor FC, foi convocado pelo técnico Peter Cklamovski para o primeiro jogo das eliminatórias para a Copa da Ásia de 2027, no dia 25 de março, contra o Nepal.

"Conversei com 'Mickey' na semana passada. Queria uma atualização sobre sua motivação e seu ânimo... vi que ele estava querendo jogar e pronto para vestir a camisa da Malásia, para deixar os torcedores orgulhosos, por isso ele está no grupo", comentou Cklamovski.

Outras três agressões ocorreram no ano passado, sem que fosse possível estabelecer algum vínculo entre elas. A de Faisal Halim foi a mais grave de todas.

