Alcaraz vence Dimitrov em sua 15ª vitória seguida em Indian Wells

O tenista espanhol Carlos Alcaraz venceu nesta quarta-feira (12) o búlgaro Grigor Dimitrov e avançou às quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos, onde vai enfrentar o argentino Francisco Cerúndolo.

Alcaraz, número três do mundo, derrotou o veterano Dimitrov (15º) por 6-1 e 6-1 num duelo animado, apesar do domínio quase absoluto do espanhol.

Alcaraz venceu 15 partidas consecutivas no deserto californiano, onde espera lutar para ser campeão no domingo pelo terceiro ano consecutivo, feito alcançado apenas por Roger Federer e Novak Djokovic.

Aos 21 anos, o espanhol buscará na quinta-feira sua quarta semifinal em Indian Wells contra Cerúndolo (26º do ranking da ATP), a quem derrotou no único jogo anterior em 2024 na grama de Queen's.

Cerúndolo "está jogando muito bem, venceu jogadores muito difíceis", lembrou Alcaraz.

O experiente Dimitrov poderia justamente se orgulhar de ter vencido os dois últimos duelos contra o prodígio espanhol, no Masters 1000 de Miami (2024) e em Xangai (2023), mas nesta quarta-feira só conseguiu vencer dois games diante de um imparável Alcaraz.

O ex-número um do mundo passou por uma breve queda de rendimento no início do segundo game, quando um vento forte soprou no Vale de Coachella e Dimitrov se impôs.

Depois de alguns ajustes táticos, Alcaraz conseguiu fechar a partida sem dificuldades.

"Tivemos que dar o melhor de nós porque estava difícil por causa do vento. Hoje o objetivo era sobreviver”, disse o espanhol. "Espero que não tenhamos essas condições no próximo jogo."

gbv/cl/aam