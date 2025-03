Mark Carney toma posse na próxima sexta como premier do Canadá

Mark Carney vai tomar posse na próxima sexta-feira como primeiro-ministro do Canadá, juntamente com o seu gabinete, anunciou nesta quarta-feira (12) o gabinete do governador-geral.

O novo líder liberal, um novato de 59 anos, prometeu uma transição suave e rápida, após a renúncia de Justin Trudeau em janeiro, depois de quase 10 anos no poder.

Após vencer as eleições internas do Partido Liberal, Carney adotou no último domingo um tom desafiador em relação a Washington: "No comércio, assim como no hóquei, o Canadá vencerá."

O próximo premier canadense reduziu a tensão hoje e disse estar disposto a se sentar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para negociar um novo acordo e evitar uma escalada da guerra comercial.

