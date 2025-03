‘‘Nenhum homem deve morrer até ter matado pelo menos dez americanos’’

Júlio Moreira



A ordem proferida pelo general Tadamichi Kuribayashi resumia o espírito de resistência que ele impôs às tropas japonesas em Iwo Jima. Sabendo que a vitória era impossível, sua estratégia não era derrotar os Estados Unidos, mas infligir um número tão alto de baixas que a invasão da ilha se tornasse um preço alto demais a pagar.



Nascido na prefeitura de Nagano, no Japão, Kuribayashi veio de uma linhagem de samurais. Sua família serviu a seis imperadores ao longo de cinco gerações, o que moldou seu caráter disciplinado e seu compromisso inabalável com o dever. Educado no Canadá, ele se tornou adido militar adjunto em Washington, D.C., a partir de 1928, viajando extensivamente pelos Estados Unidos. Apesar dessa experiência, suas advertências sobre a força americana foram ignoradas pelos líderes japoneses. “Os Estados Unidos são o último país do mundo contra o qual o Japão deveria lutar,” escreveu ele certa vez à esposa. Escolhido pessoalmente pelo imperador Hirohito e pelo primeiro-ministro Hideki Tojo, Kuribayashi assumiu o comando da defesa de Iwo Jima em 1944. Veterano de 30 anos, com experiência na Manchúria e na China, ele rejeitou a tática tradicional de ataques suicidas e ordenou a construção de um complexo sistema de túneis. Em vez de enfrentar o inimigo na superfície, os 22 mil soldados japoneses foram escondidos em 13 quilômetros de galerias subterrâneas. No Monte Suribachi, principal ponto estratégico da ilha, havia mil entradas de cavernas e casamatas.



Quando os fuzileiros navais americanos desembarcaram em 19 de fevereiro de 1945, encontraram um silêncio incomum. Diferente de outras batalhas no Pacífico, a artilharia japonesa não disparou imediatamente. Kuribayashi ordenou que suas tropas esperassem até que os invasores avançassem o suficiente para serem alvos certeiros. A emboscada resultou em uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, com milhares de baixas americanas antes da tomada completa da ilha.

Mesmo cercado e sem esperança de reforços, Kuribayashi se recusou a se render. Em 22 de março, enviou uma mensagem de rádio: “Ainda estamos lutando… A força sob meu comando agora é de cerca de 400 homens. Tanques estão nos atacando. O inimigo sugeriu que nos rendêssemos por meio de alto-falantes, mas nossos oficiais e soldados apenas riram e ignoraram completamente.”

No dia seguinte, sabendo que a derrota era inevitável, transmitiu sua última mensagem para Chichi Jima, pedindo que fosse repassada a Tóquio: “A todos os oficiais de Chichi Jima, adeus de Iwo”. Em uma de suas cartas à família, escreveu: “Vocês não devem esperar minha sobrevivência,” demonstrando sua lealdade inabalável ao código de honra samurai. Segundo relatos, ele cometeu suicídio ritual pouco depois, mas seu corpo nunca foi encontrado.

A resistência liderada por Kuribayashi fez de Iwo Jima uma das batalhas mais marcantes da guerra. O general americano Holland Smith reconheceu a dificuldade imposta pelo japonês: “De todos os nossos adversários no Pacífico, Kuribayashi foi o mais formidável”.