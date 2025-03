EUA saúda acordo do governo sírio com curdos

Os Estados Unidos deram boas-vindas, nesta terça-feira (11), a um acordo na Síria para integrar as instituições da administração autônoma curda do nordeste no governo nacional, anunciou o secretário de Estado Marco Rubio em comunicado.

"Os Estados Unidos acolhem com satisfação o acordo recentemente anunciado entre as autoridades interinas sírias e as Forças Democráticas Sírias para integrar o nordeste em uma Síria unificada", disse Rubio, ao se referir às FDS dirigidas pelos curdos e aliadas de Washington.

As novas autoridades sírias, dirigidas pelo presidente interino Ahmed al Sharaa, vêm tentando dissolver os grupos armados e estabelecer o controle governamental sobre a totalidade do país desde que derrubaram em dezembro o regime de Bashar al Assad, seu antigo governante, após mais de 13 anos de guerra civil.

Na segunda-feira, o governo sírio anunciou um acordo com o líder das FDS, Mazlum Abdi, para "integrar" todas as instituições civis e militares da administração autônoma curda que governou grande parte do nordeste na última década.

Nos últimos anos, os Estados Unidos se aliaram às FDS como parceiros para combater o grupo extremista Estado Islâmico, o que incomodou a Turquia, que vincula os combatentes curdos com militantes em seu próprio país.

dw/md/atm/db/rpr