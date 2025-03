Corinthians tem contra Barcelona de Guayaquil missão quase impossível na Libertadores

Conseguirá o Corinthians reverter a desvantagem de 3 a 0 e se classificar para a fase de grupos da Copa Libertadores? O experiente treinador do 'Timão', o argentino Ramón Díaz, decidiu aceitar uma missão que beira a utopia.

'El Pelado' tentará, com o vento contra, acrescentar um novo feito ao seu extenso e premiado currículo quando o time paulista receber o Barcelona do Equador, comandado pelo estiloso técnico Segundo Castillo, nesta quarta-feira (12), em São Paulo.

A goleada inesperada sofrida em Guayaquil, na última quarta, afetou profundamente o orgulho corintiano, que, no entanto, se recuperou rapidamente e está em alta depois que o clube alvinegro se classificou para a final do Campeonato Paulista, no domingo, após derrotar o Santos, do ausente Neymar, por 2 a 1.

O time lutará pelo título estadual contra o seu maior rival, o Palmeiras.

"Sabemos que estamos perdendo por três a zero. Temos que tentar jogar. Se jogarmos, geramos futebol e podemos alcançar o resultado desejado. A pressão existe porque temos que reverter uma situação difícil, mas o time está forte", garantiu Díaz após sofrer a derrota.

- "Caráter e determinação" -

Apesar da vontade de Díaz, o desafio no estádio Neo Química Arena às 21h30 (horário de Brasília) parece monumental.

Não só pela diferença de gols e pela necessidade de passar para a próxima fase, cujo sorteio será na segunda-feira, mas porque precisa administrar a carga física para chegar revigorado ao jogo de ida da final contra o 'Verdão', no domingo, no Allianz Parque.

"Nos momentos difíceis a equipe tem caráter, determinação", garantiu o treinador de 65 anos.

Artilheiro da temporada (6 gols), o atacante Yuri Alberto, pagou o preço pela sequência de jogos ao sofrer uma lesão no tornozelo esquerdo no duelo contra o Santos.

O departamento médico do 'Timão' não detectou qualquer lesão e a expectativa é de que o camisa 9 seja titular no ataque completado pelo holandês Memphis Depay e pelo argentino Rodrigo Garro.

- Manter a classe -

A vontade do Corinthians de se manter vivo para brigar pelo bicampeonato da Libertadores, depois do título de 2012, dependerá em grande parte de o Barcelona mostrar uma versão diferente daquela que foi mostrada em Guayaquil.

Na cidade portuária, os equatorianos exibiram um futebol ofensivo avassalador e, além disso, popularizaram a elegância do seu treinador, Segundo Alejandro Castillo, que comandou a equipe vestido com um smoking branco.

As redes sociais explodiram com a roupa inesquecível daquele que, a partir de então, ficou conhecido como 'Sir Second Castle'.

Mas o Barcelona, que não poderá contar com o zagueiro Álex Rangel, lesionado, é muito mais do que a roupa do ex-meio-campista, que disputou a Copa do Mundo da Alemanha-2006 pela seleção do Equador.

Conta com o renomado atacante equatoriano Felipe Castillo e lidera o campeonato equatoriano (9 pontos em quatro jogos), embora no sábado tenha sofrido a primeira derrota do ano, uma goleada em casa diante do Independiente del Valle (4-0).

"Este grupo tem caráter e tenho a certeza de que na quarta-feira será um jogo diferente", avisou 'Sir Second Castle'.

Prováveis escalações:

Corinthians: Hugo Souza - Matheus, Félix Torres, Gustavo Henrique, Matheus Bidu - José Martínez, Raniele, André Carrillo - Rodrigo Garro - Memphis Depay, Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

Barcelona: José David Contreras - Bryan Carabalí, Xavier Arreaga, Gustavo Vallecilla, Williams Vargas - Dixon Arroyo, Leonai Souza, Joaquín Valiente, Braian Oyola - Janner Corozo, Octavio Rivero. Técnico: Segundo Castillo.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU).

raa/app/cl/aam