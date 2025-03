Com 2 de Raphinha, Barça vence Benfica (3-1) e vai às quartas da Champions

Com dois gols do atacante brasileiro Raphinha e outro do jovem Lamine Yamal, o Barcelona garantiu a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões ao vencer o Benfica por 3 a 1 (4-1 no placar agregado), nesta terça-feira (11), no Mel Estadi Olímpic de Montjuïc.

Raphinha abriu o placar para o Barça aos 11 minutos após um passe magistral de Yamal. Pouco depois, o argentino Nicolás Otamendi (13') conseguiu empatar a partida com uma cabeçada após uma cobrança de escanteio.

Mas Lamine voltou a colocar os catalães na frente com um golaço (27') e o brasileiro decretou a vitória marcando pela segunda vez pouco antes do intervalo (42').

Os donos da casa entraram em campo acelerados para evitar qualquer tipo de surpresa. Com chutes de Yamal, primeiro, e Lewandowski, depois, o Barça mandou logo cedo o recado de que não queria dar margem à dúvida. E, logo, vieram os gols, todos no primeiro tempo.

O time catalão, que dedicou a vitória ao médico da equipe principal Carles Miñarro, falecido repentinamente no sábado, começou em vantagem depois de ter vencido a partida de ida por 1 a 0 em Lisboa com outro gol de Raphinha.

Agora, o Barcelona aguarda o adversário que sairá do confronto entre Borussia Dortmund e Lille na quarta-feira, às 14h45 (horário de Brasília). No jogo de ida houve um empate em 1 a 1.

Os jogadores de Hansi Flick imprimiam um ritmo intenso, com Yamal muito atuante pela direita. Em uma de suas infiltrações, o jovem de 17 anos driblou Florentino Luis, tocou a bola para Raphinha, que só precisou empurrar para o fundo da rede (11').

O estádio ainda explodia de alegria quando Otamendi silenciou as arquibancadas empatando dois minutos depois. O polonês Robert Lewandowski desviou a bola após um cruzamento do sueco Samuel Dahal num escanteio e o argentino aproveitou para cabecear sozinho na segunda trave.

O Barcelona começou a errar, abalado pelo gol, mas Yamal voltou a aparecer minutos depois para espantar o perigo com outra bela jogada: o espanhol dominou uma bola na lateral, se livrou do marcador, trouxe para o meio, e com uma bomba de pé esquerdo mandou para o fundo da rede.

- "Candidatos a tudo" -

Antes do intervalo, Raphinha aproveitou uma bola deixada por Alejandro Balde na área para dar um chute cruzado indefensável para o goleiro ucraniano Anatoli Trubin e garantir a classificação.

Na segunda etapa, o Barça continuou a ser incisivo no ataque, embora com menos sorte. O holandês Frenkie de Jong (65') teve uma chance clara, mas acabou mandando a bola para fora. E perto do final, Ferràn Torres também quase marcou.

Os portugueses também criaram jogadas que colocaram em apuros o goleiro polonês Wojciech Szczesny, mas o placar não mudou mais.

"Sabíamos que o Benfica chegaria forte, mas também sabíamos o que tínhamos que fazer para vencer o jogo. Tivemos o resultado a nosso favor e fizemos um ótimo primeiro tempo. Para mim o mais importante é vencer como equipe. Somos candidatos a ganhar tudo", declarou Raphinha ao canal Movistar+.

"O gol do Lamine foi espetacular e ele mostrou o que é, um jogador de grande qualidade", acrescentou o brasileiro, artilheiro da Liga dos Campeões com 11 gols.

O Barça está há oito jogos seguidos sem perder na Liga dos Campeões, a melhor sequência atual da competição.

Desde 2019 o time não vive uma série melhor. Naquela ocasião, ficou 11 partidas sem perder, embora tenha sido eliminado nas semifinais.

rcs/mcd/aam/cb