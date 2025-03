Futuro premier do Canadá diz que transição com Trudeau será rápida

O futuro primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, disse nesta segunda-feira (10) que assumirá rapidamente o lugar de Justin Trudeau após sua clara vitória na disputa pela liderança da formação governante, o Partido Liberal.

"A transição será fluida e rápida", confirmou Carney aos jornalistas em Ottawa, após reunir-se com Trudeau e o grupo parlamentar liberal.

A imprensa canadense indicou que a transferência poderia ocorrer no final da semana, mas oficialmente não foram divulgadas possíveis datas.

Ao falar um dia após a votação para definir o novo líder dessa força política, Carney disse que discutiu com Trudeau "os temas mais importantes" para seu país, "incluindo as relações entre Canadá e Estados Unidos".

No entanto, recusou-se a falar sobre as ameaças do presidente Donald Trump contra o Canadá, que incluem aumentos de tarifas para seus produtos e comentários sobre uma suposta anexação ao território americano.

Carney destacou que ainda não era primeiro-ministro e que Trudeau continuava sendo o "interlocutor" do magnata republicano por enquanto.

"Este é um momento crucial para o nosso país", acrescentou.

Carney, de 59 anos, derrotou de forma contundente os rivais na corrida pela liderança liberal no domingo, conquistando 86% dos mais de 150 mil votos emitidos.

No discurso de vitória perante os partidários, o ex-chefe do Banco do Canadá e do Banco da Inglaterra adotou um tom desafiador em relação aos Estados Unidos.

"Os americanos não devem se enganar: tanto no comércio quanto no hóquei, o Canadá vencerá", declarou.

Carney, porém, não exercerá o cargo por muito tempo, já que em outubro o Canadá terá eleições. As pesquisas preliminares mostraram uma ligeira preferência do eleitorado pelo partido dos conservadores.

