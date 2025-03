Com fim de suspensão nesta terça-feira, Pogba procura clube para voltar a jogar

Depois de três anos vivendo um pesadelo, o meia francês Paul Pogba poderá voltar a jogar a partir desta terça-feira (11), quando termina sua suspensão de 18 meses por doping, mas o jogador ainda não encontrou um clube para retomar sua carreira.

As lesões e um caso de extorsão e sequestro que envolvia um de seus irmãos completaram o 'inferno' de Pogba nesse período.

Campeão do mundo pela seleção da França em 2018, Pogba foi suspenso por quatro anos por ter testado positivo para metabólitos não endógenos de testosterona (DHEA) após o jogo entre Juventus e Udinese em 20 de agosto de 2023.

No entanto, o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) reduziu a suspensão para 18 meses ao considerar que a "ingestão" da substância não foi "intencional", mas sim proveniente um suplemento alimentar prescrito por um médico que o jogador consultou na Flórida.

Vivendo em Miami, Pogba vem compartilhando nas redes sociais de sua rotina de treinos para encontrar um novo clube. Prestes a completar 32 nos (dia 15 de março), seu principal objetivo é voltar à seleção francesa para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Pogba tinha contrato com a Juventus até 2026, mas ambas as partes chegaram a um acordo para romper o vínculo em novembro do ano passado. Seu último jogo foi em setembro de 2023.

"Recebi propostas que não são muito interessantes, como jogar na Rússia, mas não é o objetivo", ressaltou o francês em janeiro, em uma live na plataforma Twich.

O Inter Miami de Lionel Messi pode ser uma opção. O Olympique de Marselha também fez sondagens, através do diretor de futebol Mehdi Benatia, que jogou com Pogba na Juventus.

Depois de várias temporadas marcadas pelas lesões no Manchester United e antes da suspensão por doping, Paul Pogba foi sequestrado durante algumas horas em um apartamento em Seine-et-Marne (nos arredores de Paris) em março de 2022 para que pagasse 13 milhões de euros (R$ 81,6 milhões na cotação atual).

O julgamento terminou em dezembro e o tribunal ditou penas de até oito anos de prisão para seu irmão Mathias Pogba e cinco amigos de infância.

eba/kn/pm/mcd/cb/aa