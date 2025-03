Japão leiloa arroz de suas reservas de emergência para tentar conter aumento dos preços

O governo do Japão iniciou nesta segunda-feira um leilão incomum de suas reservas de emergência de arroz para tentar conter o aumento dos preços do alimento, essencial no país.

A escassez do grão provocada por fatores como as colheitas ruins devido ao calor excessivo provocou o aumento de quase 100% dos preços em um ano.

Além disso, analistas acreditam que algumas empresas guardam seus estoques à espera do momento oportuno para a venda.

E para piorar o cenário, o governo emitiu um alerta em agosto sobre um possível "megaterremoto", o que provocou compras de arroz motivadas pelo pânico.

O Japão armazena quase um milhão de toneladas de arroz para emergências. O país recorre às reservas em casos de desastres, mas esta é a primeira vez que são utilizadas devido a problemas na cadeia de abastecimento.

O Ministério da Agricultura deve escolher até quarta-feira as empresas que receberão 150.000 toneladas de arroz, e o grão leiloado deve chegar às lojas até o final de março.

O ministério informou que pode liberar outras 60.000 toneladas, se considerar necessário.

