Coreia do Norte dispara vários mísseis balísticos não identificados

A Coreia do Norte lançou nesta segunda-feira (10) "vários mísseis balísticos não identificados", informou o exército sul-coreano, no dia em que Seul e Washington iniciaram o exercício militar conjunto anual 'Escudo de Liberdade'.

"Nosso exército detectou às 13H50 (1H50 de Brasília) vários mísseis balísticos não identificados disparados da província (norte-coreana) de Hwanghae" em direção ao Mar Amarelo, afirmou o Estado-Maior Conjunto em um comunicado.

A nota acrescenta que o exército "fortalecerá a vigilância e manterá uma postura de alerta total em estreita cooperação com os Estados Unidos".

Algumas horas antes, a Coreia do Norte criticou as manobras conjuntas Coreia do Sul-EUA como um "ato de provocação" que poderia desencadear uma guerra com "apenas um disparo acidental".

