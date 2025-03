Comandantes do ELN alertam sobre uma 'guerra total' na Colômbia

Comandantes do Exército de Libertação Nacional (ELN) na Colômbia prometeram repelir uma ofensiva governamental no nordeste do país, alertando que a política de "paz total" do governo corre o risco de se tornar uma "guerra total".

Em uma rara entrevista concedida à AFP em um local secreto nas montanhas de Catatumbo, na fronteira com a Venezuela, dois oficiais do alto escalão da guerrilha declararam que não hesitariam em enfrentar os cerca de 10 mil membros das forças de segurança mobilizados na região.

