Trump se recusa a prever se haverá ou não recessão nos EUA em 2025

O presidente americano, Donald Trump, recusou, em uma entrevista divulgada neste domingo (9), prever se haverá ou não uma recessão nos Estados Unidos este ano.

"Detesto fazer previsões como essas", disse ao canal Fox News, ao ser questionado sobre uma possível recessão na economia americana em 2025.

"Há um período de transição, porque o que estamos fazendo é muito grande. Estamos trazendo a riqueza de volta aos Estados Unidos. Isso leva um pouco de tempo", disse ele.

O secretário de Comércio de Trump, Howard Lutnick, foi mais contundente quando perguntado neste domingo sobre a possibilidade de uma contração econômica.

"Absolutamente não", disse ele ao programa 'Meet the Press', da NBC.

Os aumentos tarifários e as ameaças de taxas comerciais de Trump sobre os vizinhos Canadá e México, assim como contra China e outros países, lançaram os mercados financeiros americanos em turbulência e encheram os consumidores de incertezas.

Wall Street teve sua pior semana de negociações desde a eleição presidencial de novembro.

As demissões no setor público lançadas pelo governo por seu assessor bilionário, Elon Musk, geram ainda mais preocupação.

Um índice da filial de Atlanta do Federal Reserve (Fed, banco central), um registro amplamente seguido pelos economistas, prevê uma contração de 2,4% no PIB no primeiro trimestre em termos anuais, o que seria o pior resultado desde o auge da pandemia de covid-19.

Os economistas do Goldman Sachs aumentaram sua expectativa de uma recessão nos próximos 12 meses de 15% para 20%, devido às políticas de Trump.

O Morgan Stanley, por sua vez, prevê um "crescimento mais brando este ano" do que o esperado anteriormente.

bbk/st/mr/llu/yr/aa