Conmebol multa Cerro Porteño em US$ 50 mil por caso de racismo contra Luighi, do Palmeiras

A Conmebol impôs uma multa de US$ 50 mil (R$ 288 mil na cotação atual) ao Cerro Porteño e proibiu o acesso da torcida do clube paraguaio aos estádios da Copa Libertadores Sub-20 por conta do caso de racismo ocorrido contra o atacante Luighi, do Palmeiras.

A punição se deu por uma denúncia apresentada pelo clube paulista depois do jogo da última quinta-feira, no estádio Gunther Vogel, em Assunção, onde o 'Verdão' venceu por 3 a 0.

A partida foi marcada por atos de racismo por parte de torcedores do Cerro Porteño, que fizeram gestos ofensivos e chamaram vários jogadores brasileiros de "macaco".

Visivelmente abalado pelo episódio, o atacante Luighi chorou diante das câmeras na entrevista pós-jogo, o que gerou indignação e uma onda de repúdio contra os atos de racismo, incluindo pronunciamentos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do presidente da Fifa, Gianni Infantino.

A comissão disciplinar da Conmebol deu um prazo de 30 dias para o pagamento da multa e, como punição adicional, ordenou que o Cerro Porteño faça uma campanha de conscientização contra o racismo através de suas redes sociais, da qual todos os jogadores da equipe da equipe Sub-20 que disputa a Libertadores devem participar.

A comissão também determinou que os próximos jogos do time paraguaio vão acontecer com portões fechados.

"Somente os membros das delegações, incluindo os jogadores, comissão técnica, equipe médica, demais dirigentes e diretores dos clubes terão acesso ao estádio", advertiu a Conmebol.

Simultaneamente, o técnico do Cerro Porteño, Jorge Daniel Achucarro, foi suspenso por dois jogos e advertido que, em caso de reincidência quanto a qualquer infração disciplinar esportiva, será excluído da Libertadores Sub-20.

hro/cb