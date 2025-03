Homem é preso por escalar Big Ben de Londres com bandeira palestina

Um homem que subiu na torre do relógio Big Ben de Londres com uma bandeira palestina e ficou lá o dia todo foi preso quando desceu, na madrugada deste domingo (9).

A Polícia Metropolitana de Londres disse que o homem foi preso após o "incidente prolongado", que terminou pouco depois da meia-noite (horário local), quando ele desceu da torre.

O homem passou o sábado inteiro descalço na estrutura icônica, apesar das equipes de resgate e dos negociadores tentarem convencê-lo a descer.

Multidões se reuniram atrás do cordão policial para vê-lo, alguns gritando "Palestina livre" e "você é um herói".

Negociadores chegaram na escada de um caminhão de bombeiros com um megafone para falar com o homem, segundo imagens da imprensa.

As imagens mostram negociadores dizendo que ele tinha um ferimento no pé, do qual estava perdendo muito sangue, e que suas roupas não eram adequadas para o frio do anoitecer.

A polícia isolou a área ao redor, incluindo a ponte de Westminster, e o Parlamento cancelou as visitas do público.

O deputado conservador Ben Obese-Jecty disse que deve haver uma explicação para o motivo pelo qual o homem conseguiu escapar tão facilmente da segurança para subir na torre.

