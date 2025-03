PSG goleia Rennes e recupera moral antes de decisão na Champions

Frustrado após a derrota para o Liverpool no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Paris Saint-Germain goleou o Rennes por 4 a 1 neste sábado (8), pela 25ª rodada do Campeonato Francês, antes de ir a Anfield para jogar pela sobrevivência no torneio continental.

A elasticidade do placar era secundária, já que o PSG lidera com 16 pontos de vantagem sobre o Olympique de Marselha (2º), que ainda neste sábado enfrenta o Lens.

O time parisiense já pode pensar em reverter a derrota que sofreu em casa para o Liverpool, que no Campeonato Inglês venceu o Southampton por 3 a 1.

Contra o Rennes, que havia vencido quatro de seus últimos cinco jogos, o técnico Luis Enrique escalou a equipe com muitas novidades para poupar alguns jogadores importantes.

Gonçalo Ramos dividiu o ataque com Lee Kang-in, com Senny Mayulu no meio e o brasileiro Lucas Beraldo formando a dupla de zaga com Willian Pacho, Matvey Safonov como goleiro titular no lugar do italiano Gianluigi Donnarumma.

O PSG abriu o placar com Bradley Barcola (27'), que se levantou rapidamente de uma falta sofrida para se desmarcar antes de bater entre as pernas do goleiro Brice Samba.

No segundo tempo, Ramos ampliou a vantagem aproveitando bom cruzamento de Barcola (50') e, pouco depois, o Rennes diminuiu com o zagueiro Lilian Brassier (53') após cobrança de escanteio.

Mesmo com alguns titulares entrando em campo, os parisienses não conseguiam retomar o controle da partida, até Dembélé aparecer para fechar a goleada marcando dois gols nos acréscimos (90'+1 e (90'+4).

O PSG deixa a Bretanha neste sábado com uma vitória, eficiência restabelecida e sem lesões. Pronto para tentar a virada em Anfield.

bap/pm/dam/cb