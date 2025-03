Missão da nave espacial privada dos EUA à Lua termina prematuramente

A empresa americana Intuitive Machines anunciou, nesta sexta-feira (7), que sua missão à Lua terminou prematuramente depois que sua sonda não pousou corretamente na superfície lunar.

"A missão terminou e as equipes seguem avaliando os dados colhidos durante a missão", indicou a empresa do Texas em seu site, ao explicar que sua nave alunissou de lado e não verticalmente, o que a impediu de recarregar através de seus painéis solares como estava previsto.

No início de 2024, a Intuititve Machines já havia conseguido alunissar, se tornando a primeira empresa privada a realizar tal feito, mas seu módulo acabou inclinado e danificado após uma descida acidentada.

Athena, um módulo de pouso hexagonal de 4,8 metros de altura, está desenhado para testar uma série de tecnologias avançadas que podem apoiar futuras missões lunares tripuladas, incluindo um sistema de perfuração de gelo, um experimento de rede 4G, três exploradores e um drone saltador, o primeiro do seu tipo.

A pressão sobre a empresa era alta depois que a Firefly Aerospace, uma companhia do Texas, fez com que seu módulo Blue Ghost alunissasse apenas alguns dias antes, no domingo.

Ambas fazem parte do programa de Serviços de Carga Lunar Comercial (CLPS) da agência espacial americana Nasa de 2,6 bilhões de dólares (14,9 bilhões de reais), que tem como objetivo aproveitar a indústria privada para reduzir custos e apoiar o Artemis, o esforço da agência espacial para voltar a levar astronautas à Lua e, eventualmente, chegar a Marte.

