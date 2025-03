Confirmadas penas de prisão para 10 ativistas climáticos britânicos

As penas de prisão impostas a 10 ativistas do grupo ambientalista Just Stop Oil, incluindo aqueles que jogaram sopa na pintura "Girassóis", de Vincent Van Gogh, foram mantidas em apelação por tribunais britânicos nesta sexta-feira (7).

No entanto, o Tribunal de Apelação de Londres reduziu as sentenças de outros seis ativistas por participação em bloqueios de rodovias.

Os 16 ativistas foram condenados em 2024 a penas entre 15 meses e cinco anos de prisão por diversas operações de denúncia da inação política diante da mudança climática.

Roger Hallam, de 58 anos, cofundador da Just Stop Oil, teve sua sentença original reduzida de cinco para quatro anos.

Dois outros réus tiveram suas sentenças reduzidas de quatro anos para três, e outros dois tiveram suas sentenças reduzidas de quatro anos para 30 meses.

Por fim, uma ativista de 78 anos, condenada a 20 meses de prisão por ter intervindo em um protesto em uma rodovia, teve sua pena reduzida para 18 meses.

No entanto, as sentenças iniciais de Phoebe Plummer e Anna Holland, condenadas a dois anos e 20 meses de prisão, respectivamente, por jogarem uma lata de sopa na pintura "Girassóis", de Van Gogh, protegida por um vidro, na National Gallery, foram confirmadas.

O mesmo aconteceu com quatro ativistas que subiram em placas de sinalização na rodovia M25, nos arredores de Londres, com faixas que diziam "Just Stop Oil", e outros quatro que ocuparam um túnel rodoviário em Essex, no leste da Inglaterra, por 13 dias.

Os oito ativistas tiveram suas penas de prisão entre 15 e 36 meses mantidas.

cla-psr/es/aa