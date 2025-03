Taiwan detecta 11 balões chineses em seus arredores

Taiwan detectou 11 balões chineses em seus arredores em um período de 24 horas, informou nesta sexta-feira (7) o Ministério da Defesa desse território com governo próprio, reivindicado por Pequim.

Esse é o maior número registrado em 24 horas desde dezembro de 2023, quando teve início a base de dados elaborada pela AFP segundo informações divulgadas pelo governo de Taiwan.

Além dos balões, as forças de defesa de Taiwan detectaram cinco aviões e seis embarcações do Exército chinês perto do seu território, segundo o boletim ministerial.

O status de Taiwan é um dos principais focos de tensão entre a China e os Estados Unidos, que, embora não reconheçam formalmente as autoridades de Taipé, são o principal apoiador e fornecedor de armas para a ilha.

