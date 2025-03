Chelsea vence na visita ao Copenhagen (2-1) pela ida das oitavas da Conference League

O Chelsea deu um passo rumo às quartas de final da Uefa Conference League com uma vitória por 2 a 1 sobre o Copenhagen nesta quinta-feira (6), na partida de ida das oitavas de final, enquanto o Panathinaikos venceu a Fiorentina em casa numa partida agitada de cinco gols.

Reece James e Enzo Fernandez marcaram no segundo tempo, antes de Gabriel Pereira diminuir para os anfitriões. Mas o time inglês comandado pelo técnico Enzo Maresca fez o suficiente para administrar a vantagem na capital dinamarquesa.

Após um início em que poucas chances foram criadas, o capitão do Chelsea, Reece James, abriu o placar um minuto após o intervalo, quando avançou pelo meio e finalizou de primeira um cruzamento rasteiro do espanhol Marc Cucurella colocando a bola rente à trave, sem que o goleiro pudesse chegar a tempo.

O gol deu vida ao jogo e o Copenhague quase empatou em seguida, quando o sueco Viktor Claesson invadiu a área e chutou cruzado de pé esquerdo. Mas a bola bateu na trave e voltou para as mãos do goleiro Robert Sanchez.

Enzo Fernandez, que havia entrado no intervalo, garantiu a vitória para os visitantes com uma finalização enfática aos 65 minutos, após um bom passe do jovem Tyrique George.

O time da Premier League mantinha a vantagem tranquila até os 79 minutos, quando Pereira ficou sem marcação na área e cabeceou para o gol após uma cobrança de bola parada.

- Panathinaikos bate Fiorentina -

Em outro jogo, a Fiorentina, vice-campeã da temporada passada, perdeu por 3 a 2 para o Panathinaikos da Grécia.

Os anfitriões gregos começaram com ímpeto abrindo 2 a 0 em 19 minutos, com gols de Karol Swiderski e Nemanja Maksimovic. Mas em apenas quatro minutos, a Fiorentina conseguiu o empate após dois ataques rápidos de Lucas Beltran e Nicolo Fagioli.

Tete recolocou os donos da casa na frente com uma bomba de pé esquerdo no início do segundo tempo (55'), marcando o gol da vitória.

Também nesta quinta-feira, o norueguês Molde obteve em casa uma vitória pelo mesmo placar contra o polonês Legia Varsóvia.

Eirik Hestad marcou o primeiro aos 11 minutos, antes de Kristian Eriksen ampliar seis minutos depois.

Fredrik Gulbrandsen correu para receber um belo passe de Emil Breivik e marcar o terceiro pouco antes do intervalo. Kacper Chodyna e o brasileiro Luquinhas marcaram dois em três minutos do segundo tempo dando a esperança de um empate aos poloneses. Mas a reação parou aí.

Já o espanhol Betis empatou em casa por 2 a 2 com o vizinho português Vitória de Guimarães.

Após um primeiro tempo sem gols, Cedric Bakambu colocou os andaluzes na frente no início da segunda etapa (48'), antes de João Saraiva empatar três minutos depois.

O ex-astro do Real Madrid Isco parecia ter marcado o gol da vitória para o Betis aos 75 minutos de jogo, mas o Vitoria reagiu por meio de Nelson Oliveira conseguindo o empate (79').

nf/mw/aam