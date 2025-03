Colaboração México-EUA deu 'resultados sem precedentes', diz Sheinbaum após chamada com Trump

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse nesta quinta-feira (6) que a colaboração com os Estados Unidos "tem dado resultados sem precedentes", ao confirmar uma pausa nas tarifas impostas por Washington até 2 de abril.

Após uma ligação com seu par americano, Donald Trump, Sheinbaum agradeceu ao republicano e afirmou que os dois governos continuarão trabalhando juntos "particularmente em temas de migração e segurança, que incluem a redução do tráfico ilegal de fentanil para os Estados Unidos, assim como de armas para o México".

Mais cedo, Trump disse que seu governo suspenderia a maioria das tarifas contra o México até 2 de abril por "consideração à presidente Sheinbaum".

Segundo o presidente americano, ambos os países estão trabalhando arduamente na fronteira comum para impedir a chegada de migrantes irregulares e deter o tráfico de fentanil.

"Obrigado à presidente Sheinbaum por seu trabalho duro e cooperação!", escreveu o magnata republicano em sua rede Truth Social, que já havia a qualificado publicamente como uma mulher "maravilhosa".

Na terça-feira, Trump aplicou tarifas de 25% ao México e ao Canadá, seus parceiros no acordo de livre comércio T-MEC, o que levou Sheinbaum a declarar que responderia com medidas "tarifárias e não tarifárias" em represália.

No entanto, ela disse que faria esse anúncio apenas no domingo, em um evento no Zócalo da Cidade do México, a maior praça pública do país, ao mesmo tempo em que anunciou a ligação com Trump nesta quinta-feira.

Analistas interpretaram a decisão como uma tentativa de ganhar tempo e alcançar um acordo de última hora para evitar as tarifas, que teriam um grande impacto na economia mexicana, que realiza mais de 80% de suas exportações para os Estados Unidos.

Trump havia anunciado as tarifas alfandegárias em fevereiro ao acusar o México e o Canadá de permitir o tráfico de fentanil e de migrantes sem documentos para o território americano.

Porém, no mesmo mês, ele as adiou até o início de março, após o governo de Sheinbaum se comprometer a mobilizar 10 mil militares na fronteira.

