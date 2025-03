Quem é Al Green, deputado democrata que foi expulso durante discurso de Trump

O deputado democrata Al Green protagonizou um dos momentos mais comentados do discurso de Donald Trump ao Congresso americano nesta terça-feira (4/3).

Com sua bengala de ponta dourada nas mãos, o congressista se levantou durante os primeiros minutos do pronunciamento do presidente e gritou em protesto contra cortes no Medicaid, o programa que ajuda a cobrir custos médicos para americanos com renda e recursos limitados.

"Sr. Presidente, você não tem o mandato!", afirmou, em referência ao poder de Trump para autorizar uma redução nos recursos destinados ao programa.

Seus gritos foram imediatamente abafados pelos deputados republicanos que acompanhavam o discurso, que começaram um coro de 'U-S-A', a sigla em inglês para EUA.

Logo depois, o presidente da Câmara, Mike Johnson, ordenou que Al Green fosse retirado do plenário.

O deputado de Houston, no Texas, é um crítico ferrenho do presidente Trump, com quem entrou em conflito por várias questões, incluindo a guerra em Gaza.

Durante o primeiro mandato de Trump, Al Green pediu seu impeachment e, desde que o republicano voltou à Casa Branca, o deputado já anunciou planos de apresentar novos pedidos.

Ele foi ao pronunciamento de Trump usando uma gravata com os dizeres "Nós, o Povo", em referência ao preâmbulo da Constituição dos EUA.

Falando aos repórteres após deixar a Câmara, Green disse que está disposto a aceitar qualquer punição imposta a ele por suas ações.

"Vale a pena que as pessoas saibam que alguns de nós enfrentarão esse presidente", declarou.

Reuters O deputado foi expulso do plenário do Congresso

O deputado de 77 anos representa o 9º Distrito de Houston e foi eleito 11 vezes, primeiro como juiz de paz no Texas e, desde 2005, como membro da Câmara dos Deputados.

O congressista nasceu em Nova Orleans, no Estado da Louisiana, em 1947 e recebeu seu diploma de direito pela Texas Southern University em 1973.

No ano seguinte, cofundou um escritório de advocacia, até que em 1977 foi eleito juiz no Condado de Harris, no Texas, onde atuou por 26 anos até se aposentar em 2004.

No mesmo ano, venceu as primárias do Partido Democrata no 9º distrito do Texas e foi eleito para o Congresso dos EUA em 2005.

Green é um veterano da defesa dos direitos civis, de acordo com seu próprio perfil no site do Congresso, que afirma ainda que ele "lutou por aqueles membros da sociedade cujas vozes, muitas vezes, não são ouvidas."

"Este é o país mais rico do mundo, mas há pessoas que não recebem bons cuidados de saúde. Temos que fazer melhor e agora estamos prestes a cortar o Medicaid, que é para (os) pobres", disse ele na terça-feira após ser forçado a deixar o Congresso.

O Medicaid é usado por cerca de 80 milhões de pessoas no país e se tornou motivo de preocupação para os democratas diante dos cortes em gastos públicos anunciados pelo governo.

Trump disse que o Medicaid não será afetado pela redução de custos, mas críticos apontam que será difícil alcançar os valores de corte anunciados pelos republicanos sem afetar os principais serviços sociais.

Green não foi o único democrata a protestar durante o discurso de Trump.

Várias deputadas democratas, incluindo a ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi, usaram vestidas rosa em protesto contra as políticas do presidente, dizendo que o aumento dos custos está afetando desproporcionalmente as mulheres.

Alguns deputados usaram gravatas amarelas e azuis em demonstração de apoio à Ucrânia, representando as cores da bandeira do país. Outros seguraram placas de protesto contra Elon Musk ou a favor do Medicaid.

Trump anunciou na segunda-feira a suspensão de toda a ajuda militar à Ucrânia, poucos dias após a discussão com seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky no Salão Oval da Casa Branca.