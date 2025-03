Avião militar sul-coreano lança bombas por engano e deixa vários civis feridos

A Força Aérea da Coreia do Sul admitiu nesta quinta-feira (6) que um de seus caças de combate lançou acidentalmente oito bombas em um local errado durante um exercício de treinamento, o que deixou pelo menos sete civis feridos.

"Oito bombas MK-82 de uso geral foram lançadas de forma anormal por um avião KF-16 da Força Aérea, caindo fora da zona designada para o lançamento", afirma um comunicado militar.

O incidente ocorreu por volta das 10h00 (22h00 de Brasília, quarta-feira) em Pocheon, 25 quilômetros ao sul da fronteira fortificada com a Coreia do Norte. Segundo um balanço dos bombeiros, quatro pessoas ficaram gravemente feridas e três sofreram lesões leves.

"Lamentamos profundamente o lançamento não intencional das bombas, que resultou em vítimas civis, e desejamos uma rápida recuperação aos feridos", afirmou a Força Aérea no comunicado.

A nota informa a criação de um comitê de resposta para investigar o acidente e aponta que a Força Aérea adotará "todas as medidas necessárias, incluindo a indenização por danos".

A Força Aérea afirmou que o avião militar havia "participado em um exercício conjunto com munição real" com tropas dos Estados Unidos.

- "Como um trovão" -

O corpo de bombeiros sul-coreano afirmou que as bombas caíram em um vilarejo "durante um exercício conjunto Coreia do Sul-EUA".

O incidente resultou em "vítimas e danos materiais, com muitos residentes deslocados", afirmou. Um edifício eclesiástico e partes de duas casas foram danificadas, segundo o comunicado.

Um morador da área, identificado pelo sobrenome Park, disse à agência de notícias Yonhap que estava em casa assistindo TV quando ocorreu o incidente.

"De repente, ouvi uma explosão enorme, como um trovão, e toda a casa tremeu. Quando saí, tudo estava um caos", contou Park.

A detonação foi sentida em um centro para idosos a um quilômetro de distância do local do acidente.

"Uma explosão repentina sacudiu o edifício. As janelas quebraram e um de nossos professores ficou ferido e foi levado ao hospital", disse à Yonhap o diretor do centro, identificado pelo sobrenome Yu.

"Felizmente, nenhum dos internos ficou ferido, mas eles estavam tão assustados que os enviamos para casa", acrescentou.

As manobras militares conjuntas Coreia do Sul-EUA batizadas como "Escudo da Liberdade", que são organizadas a cada ano, devem começar nas próximas semanas.

O governo dos Estados Unidos mantém dezenas de milhares de soldados mobilizados na Coreia do Sul, em parte para proteger o país de seu vizinho do Norte, que possui armas nucleares.

As duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra desde o fim do conflito dos anos 1950, que terminou com um armistício e não com um tratado de paz.

