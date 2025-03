Papa Francisco passa noite 'tranquila' e descansa, afirma Vaticano

O papa Francisco, hospitalizado para tratar uma pneumonia dupla, passou uma noite "tranquila", anunciou o Vaticano nesta quinta-feira (6), horas após informar que o estado do pontífice é "estável", embora o quadro clínico continue "complexo".

"A noite foi tranquila. O papa ainda descansa", afirmou a Santa Sé em um breve comunicado divulgado durante a manhã sobre o jesuíta argentino de 88 anos, que está internado no Hospital Gemelli de Roma desde 14 de fevereiro.

O líder de 1,4 bilhão de católicos no mundo foi hospitalizado por uma bronquite que evoluiu para pneumonia dupla e, desde então, sofreu várias crises respiratórias, a última na segunda-feira.

O boletim médico divulgado na quarta-feira à noite informou que o pontífice, cujo estado é considerado "estável", não teve novas recaídas e alternou "descanso e trabalho".

Para facilitar a respiração, Jorge Bergoglio teve que usar uma máscara de oxigênio pela terceira noite consecutiva, que ele troca durante o dia por uma cânula nasal de alto fluxo, um suporte mais leve.

"Devido à complexidade de seu quadro clínico, o prognóstico continua reservado", acrescentou o boletim médico.

A hospitalização, a quarta e mais longa desde 2021, gera preocupação devido aos problemas que debilitaram a saúde do pontífice nos últimos anos: operações no cólon e abdômen, além de dificuldades para caminhar.

O papa não fez nenhuma aparição pública e o Vaticano não divulgou nenhuma imagem de Francisco desde 14 de fevereiro, provocando novos questionamentos sobre sua capacidade de exercer as funções como sumo pontífice.

Francisco, que nos últimos anos descartou a ideia de renunciar ao cargo como fez seu antecessor Bento XVI em 2013, não participou na quarta-feira da principal missa de imposição das Cinzas, que marca o início da Quaresma.

O rito deu início à contagem regressiva de 40 dias até a Páscoa, a festa mais importante do calendário católico e, no momento, não é possível saber se o pontífice, que recebeu as cinzas no hospital, continuará internado até a Semana Santa.

