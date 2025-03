Corinthians é goleado pelo Barcelona de Guayaquil (3-0) na Libertadores

O Corinthians perdeu por 3 a 0 para o equatoriano Barcelona nesta quarta-feira (5) no jogo de ida da terceira fase da Copa Libertadores-2025 e se complicou na competição.

Uma dobradinha de Janner Corozo (45'+2 de pênalti e 85') e um gol do uruguaio Octavio Rivero (82') deram ao time amarelo uma importante vantagem antes do jogo de volta que será disputado em São Paulo, no dia 12 de março.

A torcida foi ao delírio no estádio Monumental, na cidade de Guayaquil, quando Bryan Carabalí avançou pela esquerda e foi derrubado por João Pedro Tchoca na área nos acréscimos do primeiro tempo. Penalidade máxima que Corozo converteu.

Carabalí voltou a se destacar aos 82 minutos com uma assistência que definiu o caminho para o segundo gol dos equatorianos. O passe foi finalizado pelo uruguaio Octavio Rivero, que cabeceou e fez 2 a 0.

Três minutos depois, uma bola mal afastada pelo goleiro Hugo Souza custou caro ao já abalado Corinthians. Corozo voltou a marcar, encaminhando a classificação para os equatorianos.

A vantagem do Barcelona poderia ter sido ainda maior. Aos 69 minutos, Gustavo Enrique marcou contra, mas o VAR indicou impedimento de Corozo e anulou o gol.

