Amazon Prime Video lança testes de filmes dublados com IA

O serviço de streaming Prime Video, da Amazon, anunciou nesta quarta-feira (5) que começará a testar a dublagem assistida por inteligência artificial (IA) para que seu conteúdo internacional seja mais acessível aos espectadores de todo o mundo.

O programa piloto contará inicialmente com 12 filmes e séries licenciados que anteriormente não tinham uma versão dublada, incluindo títulos como "El Cid: A Lenda", "Mi Mamá Lora" e "Long Lost".

Serão lançadas inicialmente opções de dublagem em inglês e espanhol latino-americano.

"No Prime Video, acreditamos em melhorar a experiência dos clientes com inovação prática e útil de IA", disse Raf Soltanovich, vice-presidente de tecnologia do Prime Video e Amazon MGM Studios.

"A dublagem assistida por IA está disponível apenas em títulos que não têm suporte de dublagem, e estamos ansiosos para explorar uma nova forma de tornar as séries e filmes mais acessíveis e agradáveis", destacou o executivo.

Este anúncio ocorre no momento em que os líderes sindicais das indústrias criativas qualificam a IA como uma crise existencial para os artistas, que temem que a tecnologia acabe com seus meios de subsistência.

O papel da IA foi um fator importante nas greves de atores e roteiristas de Hollywood em 2023, que temiam que os estúdios usassem essa tecnologia para realizar tarefas que normalmente são realizadas por trabalhadores pagos.

Com mais de 200 milhões de usuários em todo o mundo, o Prime Video reporta um crescente interesse por parte dos espectadores que buscam desfrutar de conteúdos independentemente de seu país de origem.

Em dezembro, o YouTube expandiu sua capacidade de dublagem automática movida por inteligência artificial para "centenas de milhares de canais" em seu Programa de Parceiros.

